Джордж Ръсел обясни причината за срива в темпото му в Лас Вегас

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел разкри в детайли факторите, довели до драматичния спад в скоростта му в заключителната фаза на Гран При на Лас Вегас, като на финала британецът си осигури девети подиум този сезон. Той остана 3-и, но след дисквалификацията на двамата пилоти на Макларън, Ръсел прогресира до второто място в крайното класиране за сметка на Ландо Норис.

В ранната фаза на състезанието британецът се движеше втори и се опитваше да атакува лидера Макс Верстапен. След единственото си спиране в бокса той отново опита да окаже натиск върху Верстапен, но скоро след това изостана и загуби позицията си от Ландо Норис. Темпото на Ръсел продължи да спада и изглеждаше, че мястото му на подиума е сериозно застрашено.

Lando goes defensive off the start! 👀



This is the moment that opened the door for Max Verstappen to take the lead in Vegas 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/0CPR4FGnYv — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

Съотборникът му в Мерцедес, Кими Антонели, който измина 48 от 50-те обиколки с един комплект гуми, настигна Ръсел в края на надпреварата и дори успя да се откъсне от Оскар Пиастри и Шарл Льоклер.

Пред F1 TV Ръсел обясни липсата си на състезателно темпо в Лас Вегас: „Отново имах проблем с управлението още от петата обиколка, същият като в квалификацията. Успях да се адаптирам и свикнах с предизвикателствата на този проблем, а темпото в първата серия обиколки изглеждаше доста добро.“

Само два отбора имат подиуми и с двамата си пилоти

„След това, в началото на втория ми стинт, когато Макс Верстапен излезе от бокса, си казах: „Добре, сега ще атакувам“, за да видя дали мога да поведа. Тогава обаче износих гумите си, най-вече предната дясна. Казах на отбора: „Не мисля, че ще стигна до края с тази гума“, но те бяха уверени предвид разликата. Всяка обиколка обаче беше толкова болезнена. Ставах все по-бавен и по-бавен, и си мислех: „Това не е никак забавно“. Третото място беше максимумът днес, но с изключение на първата обиколка, състезанието просто не беше приятно.“

През 2024 Мерцедес доминира в Гран При на Лас Вегас, като тогава Ръсел спечели пред Люис Хамилтън. Тази година обаче отборът не успя да повтори невероятното си темпо, което им донесе победата. Според Ръсел това е просто следствие от факта, че разполагат с болид, който се представя добре на по-широк кръг от писти, вместо да е изключителен само на определени трасета.

Строл коментира инцидента с Бортолето в първия завой

„Мисля, че ако погледнете средното представяне този сезон – миналата година в Сингапур бяхме ужасни, а тази година спечелихме; миналата година доминирахме във Вегас, а тази завършихме на подиума - обясни Джордж. - Имаме болид, който е по-добър за всички състезания през сезона, докато миналата година имахме кола, която беше или изключително доминираща, или ужасна. За съжаление, може да не постигнем толкова много върхови резултати, но печелим повече точки в рамките на сезона.“

Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages