Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели

Шефът на отбора на Мерцедес Тото Волф твърди, че телеметрията не е регистрирала никаква аномалия в стартовата процедура на Антонели. Според него съединителят и спирачката са били управлявани правилно и не са допринесли за фалстарта, за който пилотът беше санкциониран.

Антонели преживя труден уикенд в Лас Вегас, който обаче завърши с неочакван резултат – трето място, постигнато както благодарение на двойната дисквалификация на пилотите на Макларън, така и след солидно изкачване в класирането.

Lewis weaved his way through the chaos at Turn 1 and moved up seven places at the start! 😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/okJgCZ4LA6 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

Квалификацията на мокра настилка и липсата на опит в подобни условия зад волана на болид от Формула 1 струваха скъпо на пилота от Болоня – той отпадна още в Q1 и стартира от 17-а позиция. На следващия ден обаче поредицата от трудности продължи. Антонели получи наказание от 5 секунди за фалстарт, тъй като е преместил болида си на стартовата решетка преди изгасването на червените светофари.

От първите кадри от онборд камера изглеждаше почти невъзможно да се забележи движение на гумите на колата на Кими. При по-голямо увеличение обаче лекото движение става видимо. Освен това стюардите разполагат с важен инструмент – сензори. Веднага щом те усетят движение на гумите, изпращат сигнал. В този момент наказанието се налага автоматично, както се случи и с Андреа.

Има ли шанс Хорнър за Астън Мартин?

След финала, след като отпразнува изкачването в класирането на 19-годишния пилот, Тото Волф даде важни подробности за случилото се на старта с кола номер 12. Според шефа на Mercedes движението на автомобила на Антонели преди изгасването на светофарите не се дължи на преждевременно отпускане на съединителя. Данните от телеметрията не са показали нищо, което да води до подобно заключение.

Друга възможност, която трябва да се изключи, е намаляване на натиска върху педала на спирачката. И в този случай телеметрията не е регистрирала аномалия в обичайната процедура, която Антонели изпълнява преди старта на всяко състезание.

Васьор към Хамилтън: Трябва да се успокоим

„Не забелязахме нищо със съединителя на Антонели, нищо, което да ни накара да мислим, че това е причината за нередовния старт. Но, знаете, ФИА разполага със сензори. Така че ще видим какво са показали те. Според мен... но може би съм единственият, на когото му се стори, че имаше леко движение. Но то не беше причинено от отпускане на съединителя или на спирачката. Така че трябва да разберем какво е накарало ФИА да санкционира Кими.“

„Мисля, че когато стартираш от 17-а позиция е нормално да си агресивен от самото начало. Не съм сигурен, че беше реалистично от старта да очакваме добър резултат, но след това той ставаше все по-бърз и преодоля грейнинга. В крайна сметка петото място (което стана трето след дисквалификацията на Норис и Пиастри от Макларън, бел. ред.) е напълно заслужено, дори и с наказанието. Така че не знам какво можеше да се случи, ако беше стартирал от по-предна позиция.“

Шефът на Ред Бул: Верстапен можеше да е и по-бърз

Волф, който винаги е защитавал Антонели пред медиите, отново потвърди политиката, възприета спрямо италианския пилот през 2025 година, като изобщо не се изненада от големите подобрения, наблюдавани в последната част на настоящия сезон.

„Кими е на 19 години и винаги сме казвали, че първият сезон ще бъде труден. И го видяхме няколко пъти. Той беше „спуснат с парашут“ в един от топ отборите, без да познава повечето писти. И усети напрежението. Ето защо очаквахме траекторията, която той имаше през сезона.“

„Следващата година ще бъде напълно различна от тази. Ще бъде нещо ново за всички пилоти, не само за него. Сега той опозна пистите, пътува, натрупа опит с тези неща. Напрежението идва, когато си пилот. Той ще бъде с една година по-голям и по-зрял. И всичко върви по нашите планове.“

Доктор Марко: Смешно е, че от бокса казаха на Норис да атакува Макс

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages