Само два отбора имат подиуми и с двамата си пилоти

Макларън и Мерцедес са единствените отбори във Формула 1 този сезон, които записаха качване на подиума и с двамата си пилоти.

Най-впечатляващо е представянето на Макларън - шампионите при конструкторите постигнаха общо 31 качвания на подиума - 17 пъти за Ландо Норис и 14 за Оскар Пиастри. При Мерцедес резултатите са по-скромни - 9 пъти за Джордж Ръсел и 3 пъти за Андреа Кими Антонели.

Макс Верстапен е донесъл 13 подиума на Ред Бул този сезон, а Шарл Еклер - 7 на Ферари. Уилямс и Рейсинг Булс имат по един подиум, благодарение на Карлос Майнц и Исак Хаджар, като това важи и за Заубер и Нико Хюлкенберг.

