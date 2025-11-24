Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Само два отбора имат подиуми и с двамата си пилоти

Само два отбора имат подиуми и с двамата си пилоти

  • 24 ное 2025 | 13:47
  • 374
  • 0

Макларън и Мерцедес са единствените отбори във Формула 1 този сезон, които записаха качване на подиума и с двамата си пилоти.

Най-впечатляващо е представянето на Макларън - шампионите при конструкторите постигнаха общо 31 качвания на подиума - 17 пъти за Ландо Норис и 14 за Оскар Пиастри. При Мерцедес резултатите са по-скромни - 9 пъти за Джордж Ръсел и 3 пъти за Андреа Кими Антонели.

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?
Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

Макс Верстапен е донесъл 13 подиума на Ред Бул този сезон, а Шарл Еклер - 7 на Ферари. Уилямс и Рейсинг Булс имат по един подиум, благодарение на Карлос Майнц и Исак Хаджар, като това важи и за Заубер и Нико Хюлкенберг.

Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели
Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Наказанието за удара с Хамилтън изненадало Албон

Наказанието за удара с Хамилтън изненадало Албон

  • 23 ное 2025 | 18:09
  • 2347
  • 0
Астън Мартин официално се сбогува с Фелипе Другович

Астън Мартин официално се сбогува с Фелипе Другович

  • 23 ное 2025 | 17:51
  • 1648
  • 1
MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

MotoGP ще прави състезания на уличните трасета от Формула 1

  • 23 ное 2025 | 17:02
  • 779
  • 1
Стратегията на Ферари озадачила Леклер

Стратегията на Ферари озадачила Леклер

  • 23 ное 2025 | 16:35
  • 2544
  • 3
Ожие увеличава напрежението върху Еванс

Ожие увеличава напрежението върху Еванс

  • 23 ное 2025 | 16:08
  • 1314
  • 0
Хамилтън: 22 лоши уикенда досега тази година

Хамилтън: 22 лоши уикенда досега тази година

  • 23 ное 2025 | 15:52
  • 1461
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Боби Михайлов в болница след инсулт

Боби Михайлов в болница след инсулт

  • 24 ное 2025 | 13:46
  • 20021
  • 0
Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 13559
  • 36
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 6138
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 1894
  • 2
Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

Теодор Салпаров готви бенефис в “Арена София” през 2026 година

  • 24 ное 2025 | 13:57
  • 2073
  • 1
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 10933
  • 8