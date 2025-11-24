Популярни
Строл коментира инцидента с Бортолето в първия завой

  • 24 ное 2025 | 14:39
  • 128
  • 0

За Ланс Строл Гран При на Лас Вегас приключи само след един завой, след като Габриел Бортолето го удари странично секунди след старта и заради пораженията пилотът на Астън Мартин нямаше как да продължи, като това важеше и за бразилеца.

Това беше втори сблъсък между двамата в рамките на два поредни състезателни уикенда, но Строл остана спокоен относно инцидента, когато разговаряше с медиите след надпреварата.

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?
Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

„Габи не го направи нарочно - заяви канадецът, обсъждайки инцидента пред медии. - Понякога се случва при тези студени условия, блокираш колелата и губиш контрол над колата. Така че, да, не е приятно за нито един от нас, но той не го е направил умишлено. Това е състезание, такива неща се случват.“

Когато му беше съобщено, че пилотът на Заубер е казал, че иска да намери Строл, за да се извини, 27-годишният състезател отговори: „Бях от другата страна на пистата през последните 50 обиколки, или 40... Дори и да не го направи, всичко е наред, той е добро момче и не го е направил нарочно. Условията са студени, може да се случи на всеки.“

Шефът на Ред Бул: Верстапен можеше да е и по-бърз
Шефът на Ред Бул: Верстапен можеше да е и по-бърз

Запитан защо е прекарал по-голямата част от състезанието, състоящо се от 50 обиколки, извън пистата и дали просто е наблюдавал, Строл обясни, че му е била необходима военна помощ, за да се върне в падока.

„Няма как да се върнеш тук, защото всички пътища са затворени, така че се опитвах да се прибера - Ланс. - В крайна сметка се качих на голф количка и имаше нещо като военна група, която ме ескортира обратно дотук. Отне известно време, отне 40 обиколки, но в крайна сметка успях да намеря пътя обратно към падока. Не се наложи да прекарам нощта там.“

Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели
Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели
Снимки: Gettyimages

