Строл коментира инцидента с Бортолето в първия завой

За Ланс Строл Гран При на Лас Вегас приключи само след един завой, след като Габриел Бортолето го удари странично секунди след старта и заради пораженията пилотът на Астън Мартин нямаше как да продължи, като това важеше и за бразилеца.

Това беше втори сблъсък между двамата в рамките на два поредни състезателни уикенда, но Строл остана спокоен относно инцидента, когато разговаряше с медиите след надпреварата.

Lewis weaved his way through the chaos at Turn 1 and moved up seven places at the start! 😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/okJgCZ4LA6 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

Как Макларън наруши правилата в Лас Вегас?

„Габи не го направи нарочно - заяви канадецът, обсъждайки инцидента пред медии. - Понякога се случва при тези студени условия, блокираш колелата и губиш контрол над колата. Така че, да, не е приятно за нито един от нас, но той не го е направил умишлено. Това е състезание, такива неща се случват.“

Когато му беше съобщено, че пилотът на Заубер е казал, че иска да намери Строл, за да се извини, 27-годишният състезател отговори: „Бях от другата страна на пистата през последните 50 обиколки, или 40... Дори и да не го направи, всичко е наред, той е добро момче и не го е направил нарочно. Условията са студени, може да се случи на всеки.“

Шефът на Ред Бул: Верстапен можеше да е и по-бърз

Запитан защо е прекарал по-голямата част от състезанието, състоящо се от 50 обиколки, извън пистата и дали просто е наблюдавал, Строл обясни, че му е била необходима военна помощ, за да се върне в падока.

„Няма как да се върнеш тук, защото всички пътища са затворени, така че се опитвах да се прибера - Ланс. - В крайна сметка се качих на голф количка и имаше нещо като военна група, която ме ескортира обратно дотук. Отне известно време, отне 40 обиколки, но в крайна сметка успях да намеря пътя обратно към падока. Не се наложи да прекарам нощта там.“

Волф още няма обяснение защо беше наказан Антонели

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages