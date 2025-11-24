Популярни
  3. Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

Конте: Дано да можем да посветим на Марадона победа над Карабах

  • 24 ное 2025 | 14:30
Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази надежда, че тимът ще успее да спечели утрешното си домакинство на Карабах в Шампионската лига, за да посвети победата на клубната легенда Диего Марадона. Той също така обсъди ситуацията с множеството контузии в неговия състав.

“Утре е годишнината от кончината на Марадона. Знаем какво означава той за Наполи, така че би било страхотно, ако можем да му посветим победата в мача. Карабах определено могат да бъдат наречени откритието на сезона в турнира, като дори направиха реми с Челси. Те играят на високо темпо и имат качествени млади играчи. Ще се нуждаем от голяма енергия още от началото. Контузиите? Всеки треньор има неща, които може да контролира като работния процес и подготовката, но наличността на играчите не е сред тях. Ние обаче продължаваме да извличаме позитивното от подобни ситуации. Винаги казвам, че трябва да търсим решения и да се опитваме да се справяме с тези моменти, както го правим от началото на годината.

Преминаването към трима в защита е в резултат на извънредна ситуация. Също така това означава, че имаме алтернатива на пейката като Елиф Елмас. Да речем, че по-скоро играем с двама в полузащита, отколкото с трима в отбрана. Трябва да знаеш как да извлечеш полза от ситуацията и да разполагаш с организиран отбор, който знае какво да прави на терена. Промяната на схемата не е достатъчна, като футболистите трябва да знаят как да играят. Дали Ромелу Лукаку ще бъде готов за дербито с Рома? Не, няма да бъде готов. Той има още работа за вършене. От гледна точка на неговата важност, говорим за играч, който има международно признание. Той ни дава толкова много както на терена, така и в съблекалнята, като е един от най-харизматичните ни играчи. Важно е да се върне в игра, защото, както казах, ние сме в доста извънредна ситуация и всички трябва да натиснем газта”, коментира Конте на днешната си пресконференция.

Снимки: Imago

