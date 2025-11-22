Наполи срази Аталанта за едно полувреме

Наполи отново е начело в Серия "А". Отборът на Антонио Конте победи с 3:1 гостуващия Аталанта и сложи край на серията си от три мача без отбелязан гол. Давид Нерес се разписа два пъти, а едно попадение добави Ноа Ланг и "партенопеите" решиха срещата в своя полза още до почивката.

Двубоят на "Диего Армандо Марадона" беше дебют на Рафаеле Паладино начело на Аталанта. Тимът от Бергамо не успя да спечели осми пореден шампионатен мач и се намира на в долната половина на таблицата.

Многото контузии на основни футболисти бяха сериозен проблем за Конте, но това мобилизира домакините, които изиграха едно от най-силните си полувремена през сезона. Нерес откри резултата в 17-ата минута след комбинация с Расмус Хойлунд и техничен изстрел, който се оказа неспасяем за Марко Карнезеки. Попадението беше първо в Серия "А" за бившия футболист на Аякс след пауза от 11 месеца.

Аталанта се опита да отговори, но изстрели на Шарле Де Кетеларе и Марио Пашалич прелетяха встрани от целта. В 38-ата минута Карнезеки сгреши, а Скот Мактоминей намери Давид Нерес и бразилецът вкара за 2:0. В самия край на полувремето Джовани Ди Лоренцо центрира на далечната греда за Ноа Ланг, който отбеляза дебютния си гол за Наполи.

Втората част премина с повече атаки на Аталанта. Гостите много бързо успяха да намалят пасива си с гол на появилия се от пейката Джанлука Скамака. Централният нападател опъна мрежата с красив изстрел от въздуха след асистенция на Раул Беланова.

"Богинята" имаше и други положения пред вратата на Ваня Милинкович-Савич, но няколко добри намеси на сръбскиа страж гарантираха спокойствието на Наполи.

Снимки: Gettyimages