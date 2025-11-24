Защитник на Наполи: Винаги сме имали доверие в Конте, както и той в нас

На пресконференцията си преди домакинството на Карабах в Шампионската лига защитникът на Наполи Алесандро Бонджорно увери, че играчите на тима имат доверие на своя треньор Антонио Конте въпреки неговите критики към тях след загубата от Болоня и последвалите слухове за недоволство на някои футболисти спрямо наставника.

“Доволни сме от победата над Аталанта, но веднага трябва да възстановим енергията си. Вчера започнахме да се подготвяме за предстоящия мач. Знаем, че той ще е труден, така че ще бъдем готови. Карабах изиграха големи мачове, като постигнаха добри резултати в тях. Това ще бъде двубой, който ще изисква много усилия и енергия в двете фази на играта. Те имат голям интензитет, работят доста върху контраатаките и налагат сериозна преса, когато нападат. Ще има множество единоборства, като от нас зависи да ги спечелим. Винаги сме имали доверие в треньора, както и той в нас. Това, което трябваше да направим, беше да възстановим енергията си, особено психическата. На всеки се случва да има по-малко позитивни периоди. Влагаме всичко на терена и изразходваме много енергия, за да побеждаваме, като сме доволни от това. Отдадеността на тима винаги е била налице”, коментира Бонджорно.

