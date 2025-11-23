Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте: Победихме много силен съперник

Конте: Победихме много силен съперник

  • 23 ное 2025 | 04:22
  • 186
  • 0

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте похвали отбора след победата над Аталанта с 3:1. „Партенопеите“ бяха под напрежение преди този мач, след като бяха записали само две равенства в последните си три срещи в Серия "А" и Шампионската лига.

„Доволни сме от победата и от начина, по който я постигнахме. През първото полувреме поддържахме високо темпо, но запазихме и високата преса след почивката. Беше неизбежно отбор, който губи с 0:3, да се хвърли напред“, коментира Конте.

Наполи срази Аталанта за едно полувреме
Наполи срази Аталанта за едно полувреме

„Можехме да контролираме топката повече през втората част, но всичко е наред, тъй като победихме много силния отбор на Аталанта. Проучих ги от представянето им срещу Марсилия, където спечелиха в много тежка атмосфера, която познавам добре“, добави той.

„Може би тези, които са отвън и не познават връзката ми с играчите, се притесняват повече от мен. Имаме силна връзка, аз съм много прозрачен, не нося маски, така че съм много честен с тях. Аз съм такъв, какъвто ме виждате. Знам, че много хора не харесват това, но винаги са ме учили, че честността е от съществено значение", подчерта Конте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спортинг и Порто с лесни победи за Купата на Португалия

Спортинг и Порто с лесни победи за Купата на Португалия

  • 23 ное 2025 | 03:27
  • 277
  • 0
Нюрнбергер се завърна в игра, а Дармщат показа офанзивната си мощ

Нюрнбергер се завърна в игра, а Дармщат показа офанзивната си мощ

  • 23 ное 2025 | 03:03
  • 277
  • 0
Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

Лидерите в Белгия не допуснаха изненади

  • 23 ное 2025 | 02:48
  • 304
  • 0
Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

  • 23 ное 2025 | 02:29
  • 338
  • 0
Кишварда се предаде в мач на една врата

Кишварда се предаде в мач на една врата

  • 23 ное 2025 | 02:03
  • 355
  • 0
Спалети: Трябва да вдигнем нивото

Спалети: Трябва да вдигнем нивото

  • 23 ное 2025 | 01:40
  • 378
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 101973
  • 540
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 26778
  • 28
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 9978
  • 75
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 42815
  • 76
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 34765
  • 87
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 33065
  • 593