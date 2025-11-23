Конте: Победихме много силен съперник

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте похвали отбора след победата над Аталанта с 3:1. „Партенопеите“ бяха под напрежение преди този мач, след като бяха записали само две равенства в последните си три срещи в Серия "А" и Шампионската лига.

„Доволни сме от победата и от начина, по който я постигнахме. През първото полувреме поддържахме високо темпо, но запазихме и високата преса след почивката. Беше неизбежно отбор, който губи с 0:3, да се хвърли напред“, коментира Конте.

„Можехме да контролираме топката повече през втората част, но всичко е наред, тъй като победихме много силния отбор на Аталанта. Проучих ги от представянето им срещу Марсилия, където спечелиха в много тежка атмосфера, която познавам добре“, добави той.

„Може би тези, които са отвън и не познават връзката ми с играчите, се притесняват повече от мен. Имаме силна връзка, аз съм много прозрачен, не нося маски, така че съм много честен с тях. Аз съм такъв, какъвто ме виждате. Знам, че много хора не харесват това, но винаги са ме учили, че честността е от съществено значение", подчерта Конте.

Снимки: Gettyimages