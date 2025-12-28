Фенската подкрепа изненадала Верстапен в преследването на петата титла

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен призна, че е бил изненадан от масата фенове, които започнаха да го подкрепят в края на сезон 2025, когато той преследваше своята пета поредна титла във Формула 1.

Нидерландецът не успя да се пребори за нея, завършвайки на две точки зад новия световен шампион Ландо Норис, но все пак успя да си спечели подкрепата на голяма част от феновете с карането си след лятната пауза. То му позволи да заличи пасив от над 100 точки спрямо първото място в генералното класиране, след като триумфира в шест от последните девет състезания за сезона, включително финалните три в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

„Бях изненадан – призна Верстапен в официалния подкаст на Ред Бул. – Аз бях в позицията на аутсайдер, така че е нормално хората да започнат да ме подкрепят малко повече. Но предполагам, че те най-накрая започнаха да разбират кой всъщност съм аз.



„Не се опитвам да бъда фалшив човек в падока. Просто не съм такъв. Във Формула 1, когато си много успешен, е лесно да забравиш това. Затова е важно винаги да имаш близки хора до себе си, които да ти кажат, когато започнеш да се държиш странно. Аз съм късметлия, че имам такова страхотно семейство, но също така и много добри приятели“, добави още пилотът на Ред Бул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages