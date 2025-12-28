Популярни
Макс Верстапен засенчи шампиона Норис в интересна класация

  • 28 дек 2025 | 11:44
  • 607
  • 0

Макс Верстапен не успя да се пребори за своята пета поредна световна титла във Формула 1 в хода на сезон 2025, след като завърши на две точки зад новия световен шампион Ландо Норис, въпреки че спечели повече победи от британеца в хода на кампанията.

Четирикратният световен първенец записа общо осем победи, с една повече от Норис, който завърши шампионата си кампания със седем. На фона на тази статистика не е изненандващо, че Верстапен завърши сезона и с най-много обиколки начело на колоната, прекарвайки общо 454 тура на първото място.

Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел
Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел

В същото време Норис води в едва 373 обиколки и освен Верстапен той беше изпреварен и от съотборника си Оскар Пиастри в тази класация. Австралиецът, който завърши трети в крайното класиране зад Норис и Верстапен, регистрира 452 тура начело на колоната.

Оскар Пиастри с уникално постижение сред пилотите на Макларън през 21 век
Оскар Пиастри с уникално постижение сред пилотите на Макларън през 21 век

Освен Верстапен, Пиастри и Норис обиколки като лидери в състезанието в хода на сезон 2025 записаха още петима пилоти. Това са: Джордж Ръсел (103), Шарл Леклер (48), Андреа Кими Антонели (11), Люис Хамилтън (2) и Алекс Албон (1).

Снимки: Gettyimages

