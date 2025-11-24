Има ли шанс Хорнър за Астън Мартин?

След като стана ясно, че Астън Мартин се разделя с шефа на тима Анди Кауъл, в няколко медии, основно британски, се появиха предположения, че уволненият от Ред Бул през лятото Кристиан Хорнър е претендент за тази позиция. Дали обаче това е наистина така?

Хорнър беше уволнен след 20 години начело на Ред Бул, като официалната причината е сривът в представянето на бившите световни шампиони и прекомерната власт, с която той се беше сдобил в проектите на Ред Бул, а неофициалната добавя и секс скандала му и политиката, която той осъщестява във и извън Формула 1.

От лятото насам Хорнър е успял да се свърже с всички отбори във Формула 1, за да търси път за връщане в световния шампионат, но досега не е постигнал успех.

Според ВВС, Кауъл си тръгва от Астън Мартин заради влошените му отношения с Ейдриън Нюи, като вчера от тима не потвърдиха, но и не отрекоха възможността за раздяла с Кауъл, който е главен изпълнителен директор и ръководител на отбора. Според непотвърдена информация, Нюи и Кауъл са имате противоречия по няколко въпроса относно новата кола и техническите правила за сезон 2026 и Нюи е надделял в спора, въпреки че технически Кауъл заема по-високата позиция в тима.

Собственикът на Астън Мартин Лорънс Строл налива милиони години наред, за да вкара Астън Мартин в челото на Формула 1 и случващото се сега е поредната чистка сред висшите мениджъри и инженери заради слабите резултати на тима.

И стигаме до Хорнър. Амбициите му отговарят на поста, който ще освободи Кауъл, но въпросът е, че едва ли в Астън Мартин ще имат желание да наемат точно него и по този въпрос мнението на Нюи ще тежи изключително много. Дори се говори, че Строл-старши е готов да приеме вето на Нюи за всеки новоназначен висш кадър в тима. Все пак, Нюи си тръгна от Ред Бул точно заради Хорнър и проблемите, създадени от него.

Вчера се появи информация, че фаворит за поста е бившият шеф на Макларън и Заубер Андреас Зайдъл, като е възможно и завръщане на бившия шеф на Макларън и Астън Мартин Мартин Уитмарш.

