Ще има ли Тойота дума при избора на пилоти на Хаас?

От октомври 2024 година Хаас и състезателната дивизия на Тойота са в техническо партньорство, а от старта на сезон 2026 във Формула 1 Toyota Gazoo Racing ще стане генералният партньор на американския тим, който ще носи официалното име TGR Haas F1 Team.

Това засилено партньорство между двете компании породи въпроса дали в бъдеще Тойота няма да има думата при избора на пилоти на отбора на Хаас. Мнозина посочиха, че този съюз между Хаас и Тойота подготвя пътя за двукратния световен рали шампион Кале Рованпера да влезе във Формула 1 след две-три години.

А ръководителят на Хаас Аяо Комацу не изключи възможността в бъдеще Тойота действително да има правото на дума при избора на пилоти на американския тим. Японецът обаче подчерта, че водещият фактор при избирането на състезатели ще бъде тяхното представяне на пистата в различните шампионати.

„Да, разбира се – отговори Комацу, когато беше попитан дали Хаас и Тойота са дискутирали темата с пилотите. – Тяхната цел, една от много, които имат, е да развиват хора, в това число и пилотите.



„Но основният фактор ще бъде представянето. Всеки, който седне в нашата кола, трябва да бъде най-добрият избор от гледна точка представянето. Всички се обединихме около това мнение, дори и Акио Тойода (големият шеф на Тойота). Въпреки че той искаше да вкара пилот от академията на Тойота, ние се съгласихме, че ще се превърнем в шега, ако пилотът не е достатъчно добър. Ще има упреци, че Тойота просто купува пилотски места. Това не е нещо, което Акио прави. Това не е нещо, което ние правим. Ние винаги избираме пилоти, които ще се представят на ниво“, обясни още Комацу.

Снимки: Gettyimages