Васьор към Хамилтън: Трябва да се успокоим

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор чрез медиите посъветва Люис Хамилтън да демонстрира по-спокоен подход към представянето си и това на тима във финалната част на сезон 2025. В Лас Вегас Хамилтън стартира 19-и и завърши 10-и, като след дисквалификацията на двете коли на Макларън той беше класиран 8-и.

Но 7-кратният световен шампион беше много разочарован от представянето си във Вегас и дори коментира, че с неговите резултати Ферари трябва да забрави за битката за второто място при конструкторите този сезон.

Lewis weaved his way through the chaos at Turn 1 and moved up seven places at the start! 😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/okJgCZ4LA6 — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

“Основният проблем при Люис беше квалификацията - обясни французинът. - Когато стартираш от 20-а позиция, със сигурност състезанието ти ще е трудно, но в крайна сметка първата част на надпреварата беше повече от прилична.

“Имахме повече проблеми след това със средно твърдите гуми, но сега трябва да се успокоим. Да слезеш веднага от колата и да направиш такива коментари е малко прекалено, нека да обсъдим всичко, след като анализираме състезанието.

“Последните два уикенда бяха много трудни за нас, двамата ни пилоти не успяха да завършат в Бразилия, имахме проблеми в Остин, в Мексико имахме наказание, сега пак не беше лесно. Но мисля, че като чисто темпо, Мексико и Остин бяха най-добрите уикенди за Люис.

“Факт е, че тимът не се представи много добре, затова и изостанахме в шампионата, но по отношение на темпото на пистата, не сме в толкова лоша форма в сравнение със средата на сезона. Разбирам реакцията на Люис веднага след състезанието, но трябва да се успокоим и да се фокусираме върху последните две състезания. Все пак, Люис беше в челото в първите две тренировки, а да останеш последен в квалификацията, това не е лесно за приемане.”

