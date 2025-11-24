Шефът на Ред Бул: Верстапен можеше да е и по-бърз

Световният шампион Макс Верстапен е можел да е още по-бърз в Гран При на Лас Вегас, като нидерландецът поведе в първия завой след грешка на Ландо Норис и беше начело до финала. Мнението е на шефа на Ред Бул Лоран Мекис, който напълно очаквано засипа с похвали представянето на Верстапен.

“Мисля, че Макс можеше да демонстрира още по-добро темпо от това, което видяхме - обясни Мекис. - Определено можеше да е още по-бърз. Поне на два пъти във втората му серия обиколки го помолихме да вдигне темпото, когато Ландо натискаше и всеки път Макс вдигаше темпото без проблеми.

“Без съмнение, това беше майсторско изпълнение. В състезателния уикенд, в който никой не успя да се подготви както трябва, Макс беше най-силен в неделя, като се справи отлично с деградацията на гумите, изпълнението на състезанието, състезателното темпо. Макс се справи прекрасно с всичко това.”

Верстапен спечели във Вегас шестата си победа за сезон 2025, а заради двойната дисквалификация на Макларън, Макс е само на 24 точки от лидера Ландо Норис, като се изравни по точки с Оскар Пиастри два кръга преди края на сезона.

Снимки: Gettyimages