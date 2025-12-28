Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

  • 28 дек 2025 | 10:56
  • 451
  • 0
Фабио Ди Джанантонио критикува дългия календар на MotoGP

Пилотът на VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио се изказа критично относно продължителността на сезона в MotoGP, казвайки, че 22 кръга са „прекалено много за тялото“.

Тези 22 кръга означават, че пилотите застават общо 44 пъти на старта, което е многократно увеличение спрямо близкото минало, когато имаше по 17-18 старта на година. Не случайно от въвеждането на спринтовете през 2023 година виждаме увеличение на броя контузени състезатели. В допълнение тази липса на време за възстановяване между стартовете, които са по-сгъстени, не позволява на пилотите да тренират пълноценно в хода на сезона, което допълнително усложнява нещата за тях.

И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт
И MotoGP се "задръсти" от желаещи да домакинстват старт

„Прекалено много състезания. Прекалено много дни за пътуване, твърде много е за тялото. 44 състезания, прекалено много са. Нула тренировки. Тренираме много в рамките на един месец през януари и след това просто се опитваме да поддържаме форма в хода на сезона. Напълно нормално е да губим поне малко физическа форма в хода на сезона. Но затова ни плащат, така че трябва да се справим“, заяви Ди Джанантонио.

Снимки: Gettyimages

