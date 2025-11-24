Слот в последния момент е отказал да посети церемония, на която е трябвало да получи престижна награда

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот по неизвестни причини е отказал в последния момент да посети церемония, на която снощи е трябвало да получи наградата за мениджър на година, връчвана от Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол в Северна Англия. Според “Дейли Мейл” нидерландецът е информирал организаторите, че няма да присъства на събитието едва в 16:00 часа местно време. В последния момент от "Анфийлд" са изпратили на церемонията бившият играч на Ливърпул Гари Макалистър, който е посланик на клуба. Изданието твърди, че Макалистър е гледал на живо мача между Лийдс и Астън Вила и на стадиона е получил обаждане, че трябва да замести Слот на въпросната галавечер и да приеме наградата от името на нидерландеца.

През миналата година отличието получи Ерик тен Хаг, който присъстваше на церемонията, но два мача след събитието бе уволнен от Манчестър Юнайтед.

Напрежението върху Слот се увеличи, след като в събота Ливърпул без разбит от Нотингам Форест на “Анфийлд”, записвайки шеста загуба в 12 мача в Премиър лийг. Според водещите медии на Острова работата на Слот все още не е пряко застрашена, но въпросите за формата на отбора се увеличават и той в най-скоро време трябва да покаже, че е способен да преодолее тази криза.