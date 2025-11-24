Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот в последния момент е отказал да посети церемония, на която е трябвало да получи престижна награда

Слот в последния момент е отказал да посети церемония, на която е трябвало да получи престижна награда

  • 24 ное 2025 | 12:18
  • 1216
  • 0

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот по неизвестни причини е отказал в последния момент да посети церемония, на която снощи е трябвало да получи наградата за мениджър на година, връчвана от Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол в Северна Англия. Според “Дейли Мейл” нидерландецът е информирал организаторите, че няма да присъства на събитието едва в 16:00 часа местно време. В последния момент от "Анфийлд" са изпратили на церемонията бившият играч на Ливърпул Гари Макалистър, който е посланик на клуба. Изданието твърди, че Макалистър е гледал на живо мача между Лийдс и Астън Вила и на стадиона е получил обаждане, че трябва да замести Слот на въпросната галавечер и да приеме наградата от името на нидерландеца.

През миналата година отличието получи Ерик тен Хаг, който присъстваше на церемонията, но два мача след събитието бе уволнен от Манчестър Юнайтед.

Напрежението върху Слот се увеличи, след като в събота Ливърпул без разбит от Нотингам Форест на “Анфийлд”, записвайки шеста загуба в 12 мача в Премиър лийг. Според водещите медии на Острова работата на Слот все още не е пряко застрашена, но въпросите за формата на отбора се увеличават и той в най-скоро време трябва да покаже, че е способен да преодолее тази криза.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

  • 24 ное 2025 | 08:05
  • 3237
  • 2
Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

  • 24 ное 2025 | 07:57
  • 958
  • 0
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9377
  • 7
Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

  • 24 ное 2025 | 06:55
  • 2778
  • 3
Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

  • 24 ное 2025 | 06:18
  • 11998
  • 22
Хакими потвърди, че се чувства по-добре

Хакими потвърди, че се чувства по-добре

  • 24 ное 2025 | 04:32
  • 1882
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 4992
  • 13
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 3883
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 257
  • 0
ЦСКА 1948 забрави що е гол

ЦСКА 1948 забрави що е гол

  • 24 ное 2025 | 12:03
  • 3046
  • 5
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4537
  • 18
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9377
  • 7