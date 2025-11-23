Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази голямото си възмущение от своето изгонване по време на днешната победа с 3:1 над Кремонезе. Той получи червен картон в 62-рата минута на двубоя и така ще пропусне дербито с Наполи през следващия уикенд.

“Ядосах се на много неща в рамките на 10 минути преди почивката, а през второто полувреме не казах нищо за нарушението срещу Джанлука Манчини. Не обелих нито дума. Четвъртият съдия можеше да ме санкционира за протестите ми при ситуацията с отменената дузпа на Кремонезе, но не и през втората част. Той допусна две огромни грешки и ако е искал да ми каже нещо, трябваше да го направи през първото полувреме. Четвъртият рефер два пъти извика главния съдия, който няма работа край тъчлинията. Той се държеше много лошо в този случай”, оплака се Гасперини след мача.

Gian Piero Gasperini explains his wild celebrations after Evan Ferguson’s first Roma goal against Cremonese, but hits out at the fourth official for being ‘a terrible presence who behaved badly.’#ASRoma #SerieA #CremoneseRoma #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/2THwNEDIDS — Football Italia (@footballitalia) November 23, 2025

От друга страна, опитният специалист остана доволен от дебютния гол на нападателя Евън Фъргюсън. “Всички сме много радостни за Фъргюсън, тъй като той чакаше това дълго време, а освен това удвои нашата преднина. Когато отбележиш подобен гол, това означава, че си имал повратен момент. Сега имаме повече вяра и пробваме по-интересни неща, за да бележим голове”, добави той.

