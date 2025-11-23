Популярни
Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

  • 23 ное 2025 | 20:35
  • 891
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини изрази голямото си възмущение от своето изгонване по време на днешната победа с 3:1 над Кремонезе. Той получи червен картон в 62-рата минута на двубоя и така ще пропусне дербито с Наполи през следващия уикенд.

Рома спечели срещу Кремонезе и превзе върха в Серия "А"
Рома спечели срещу Кремонезе и превзе върха в Серия "А"

“Ядосах се на много неща в рамките на 10 минути преди почивката, а през второто полувреме не казах нищо за нарушението срещу Джанлука Манчини. Не обелих нито дума. Четвъртият съдия можеше да ме санкционира за протестите ми при ситуацията с отменената дузпа на Кремонезе, но не и през втората част. Той допусна две огромни грешки и ако е искал да ми каже нещо, трябваше да го направи през първото полувреме. Четвъртият рефер два пъти извика главния съдия, който няма работа край тъчлинията. Той се държеше много лошо в този случай”, оплака се Гасперини след мача.

От друга страна, опитният специалист остана доволен от дебютния гол на нападателя Евън Фъргюсън. “Всички сме много радостни за Фъргюсън, тъй като той чакаше това дълго време, а освен това удвои нашата преднина. Когато отбележиш подобен гол, това означава, че си имал повратен момент. Сега имаме повече вяра и пробваме по-интересни неща, за да бележим голове”, добави той.

Снимки: Gettyimages

