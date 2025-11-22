Трансферна цел на Рома: Най-голямата ми мечта е да се върна в Европа

Рома следи голмайстора на Коринтианс Юри Алберто. 24-годишният бразилски нападател е едно от имената, спрягани за евентуално подсилване на "вълците". Пред испанския вестник „АС“ той говори за бъдещите си планове и по-конкретно за интереса от страна на „джалоросите“.

„Да, завръщането в Европа е най-голямата ми мечта“, заяви Юри Алберто.

Той вече има опит в европейския футбол, тъй като през януари 2022 година премина в руския Зенит срещу 25 милиона евро. Престоят му обаче беше кратък и само 12 месеца по-късно, след инвазията в Украйна, стрелецът се завърна в Бразилия, за да облече екипа на Коринтианс.

„Когато отидох в Зенит, това изглеждаше като добра идея, добра врата към Европа, но за съжаление се случиха неща, които в крайна сметка спряха тази мечта. Дебютирах в Лига Европа и за мен беше специално да играя срещу Бетис на „Бенито Вийямарин“. Наистина, най-голямата ми мечта е да се върна в Европа и, ако е рекъл Господ, да играя в Шампионската лига", сподели Юри Алберто.

Снимки: Gettyimages