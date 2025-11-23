Рома спечели срещу Кремонезе и превзе върха в Серия "А"

Отборът на Рома е новият едноличен лидер в Серия "А", след като спечели с 3:1 при гостуването си на Кремонезе от 12-ия кръг на италианския елит. За “вълците” това е трета поредна победа във всички турнири, докато новакът е загубил последните си три шампионатни срещи.

Още при първата си голяма възможност “вълците” успяха да поведат в резултата. Това стана в 17-ата минута, когато Матиас Соуле се разписа с шут от границата на наказателното поле. В 26-ата минута Лоренцо Пелегрини прати топката в мрежата при добавка, но ВАР отмени попадението му поради негова тънка засада. Четири минути по-късно пък домакините се разминаха с изравнителен гол, след като Миле Свилар се намеси неубедително при удара на Яри Вандепуте, но топката се отклони в гредата. В самия край на първото полувреме главният съдия посочи бялата точка за игра с ръка на Джанлука Манчини, но след преглед с ВАР Джовани Айролди реши да отмени дузпата за Кремонезе.

В 62-рата минута наставникът на гостите Джан Пиеро Гасперини си изпроси червен картон след реплики срещу съдиите. Две минути по-късно появилият се като смяна Евън Фъргюсън получи топката от резервата Нийл Ел Айнауи и отбеляза дебютния си гол за Рома в официален мач. Само пет минути по-късно преднината на “джалоросите” нарасна още повече, тъй като Уесли нахлу в наказателното поле и успя да прехвърли Емил Аудеро за своето попадение. В добавеното време на мача домакините съумяха да стигнат до почетен гол, след като влезлият от пейката Франческо Фолино беше точен с глава след центриране от корнер.

Така Рома събра 27 точки и се изкачи на върха в класирането на Серия "А" преди днешното дерби на третия Интер с петия Милан. Кремонезе пък остана на 11-ото място със своите 14 пункта.

