Легенда на Рома с култова история - грозен почерк провалил трансфера му в Интер

  22 ное 2025 | 15:38
Легендарният нападател на Рома Абел Балбо разказа култова история пред "Гадзета дело Спорт". Участникът на три световни първенства с Аржентина се разминава с трансфер от Удинезе в Интер, защото съпругата на тогавашния президент на "нерадзурите" Ернесто Пелегрини не харесва почерка му.

"Пелегрини ме покани на вечеря в дома си. Беше прекрасно. Споразумяхме се за всичко. Преди да си тръгна, президентът на Интер ме помоли да подпиша автограф за съпругата му, която ги събирала. Подписах се, но почеркът ми беше ужасен. На жена му не ѝ хареса този подпис. Всичко се разпадна заради това. И аз поех към Рома", довери бившият реализатор на "вълците".

Снимки: Imago

