  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели обясни възхода си в Лас Вегас

Антонели обясни възхода си в Лас Вегас

  • 23 ное 2025 | 15:26
  • 249
  • 0

Андреа Кими Антонели се представи изключително силно в Гран При на Лас Вегас – италианецът стартира от дъното на решетката – 17-и, завърши четвърти, беше класиран пети и накрая се оказа трети.

Антонели беше наказан с 5 секунди заради фалстарт, заради него загуби една позиция, а след това стигна до подиума заради дисквалификацията на двамата пилоти на Макларън.

„Да, усетих, че колата ми мръдна малко на старта – заяви по-късно Антонели. – Но това е трудно да се забележи от колата. Трябва да прегледам отново онборд записите, за да разбера какъв е бил проблемът.

„Мисля, че буквално говорих на гумите в последните 20 обиколки на състезанието, помолих ги да издържат до финала – обясни Антонели. – В средата на състезанието имах грейнинг, който обаче сериозно намаля след това.

„Малко след средата на състезанието по радиото уточнихме, че ще работим по план Б – да карам до финала без да спирам. Пиастри беше веднага зад мен, но се справих със запазването на гумите.

„Реално погледнато, нямах темпо да се боря с Пиастри и Леклер, но в началото се опитах да гоня Ръсел. Не знам дали това, че задържах Пиастри и Леклер е помогнало на Джордж, но това беше важно за моето състезанието.“

Снимки: Gettyimages

