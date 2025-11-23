Дисквалифицираха Ландо Норис и Оскар Пиастри от Гран При на Лас Вегас

Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани от надпреварата за Гран При на Лас Вегас, след като техните коли не издържаха техническите проверки след финала на състезанието в Града на греха.

И при двамата проблемът беше един и също, а именно прекомерно износване на планката на пода. В нейния заден край техническите комисари са измерили дебелина от под минималните 9 милиметра, което е право нарушение на техническите правила.

Случаят беше разгледан от стюардите на Гран При на Лас Вегас, които изслушаха представители на Макларън. От британския тим обаче не са могли да предоставят достатъчно разумно обяснение защо планките на колите на Норис и Пиастри са били износени и съответно на двамата им е наложено обичайното наказание в този случай – дисквалификация.

Макс Верстапен запази надеждата за титлата жива с категорична победа в Лас Вегас

Този развой на събитията е отлична новина за Макс Верстапен, който се доближава още повече до Норис и Пиастри в битката за титлата. Четирикратният шампион спечели в Лас Вегас и така съкрати пасива си спрямо Норис на 42 точки след второто място на британеца. Сега обаче разликата между двамата спада на само 24 пункта преди финалните два кръга в Катар и Абу Даби. Верстапен има равен актив с Пиастри, който обаче остава на второто място, тъй като има една победа повече от пилота на Ред Бул от началото на сезона.

