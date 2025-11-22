Норис очаква оспорвана битка с Верстапен

Лидерът в световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис очаква оспорвана битка със световния шампион Макс Верстапен от първите метри на Гран При на Лас Вегас утре. Норис спечели квалификацията, а Верстапен се нареди на първа редица до него.

„Нямам търпение за битката за влизането в първия завой след старта – обясни Норис. – Ще е вълнуващо. Макс е бърз и като знаем на какво е способен, то ще е много интересно.

Going into a crucial race 💨



This is where our Drivers' Championship contenders will line up in the Grand Prix 👀⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/R1CiferfLh — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

„Очаквам битка. Очаквам битка в цялото състезание. В същото време, аз се състезавам, за да побеждавам. Тук съм, за да поемам рискове, искам да се боря и да спечеля утре.

„Ще направя всичко, което по силите ми. Но да действаме последователно – трябва да направя добър старт, добра първа обиколка, това е важно и оттам нататък ще видим.“

Заради проблемите във втората свободна тренировка и дъжда в събота, пилотите и отборите останаха с много въпроси без отговори.

„Не мисля, че сме направили повече от 4 поредни обиколки. Така че нямам представа за това какви ще са сериите ни от обиколки и всичко останало – допълни британецът. – Много въпроси, но това важи за всички. Много малко от нас караха с твърдите гуми, но темпото ни е добро, по-добро от миналата година, това е сигурно.

„Очаквам да се борим в челото, заедно с Макс и Карлос, двамата със сигурност ще атакуват, но ще е дълго състезание. Могат да се случат много неща, ако е сухо, ще е по-семпло за всички. Но аз съм в най-добрата позиция на старта.“

