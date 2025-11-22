Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Преди дебюта на Херо за Ботев (Пд): Ще спре ли устрема на Янев или ЦСКА ще продължи с победите - efbet Лига live с мнението на Георги Илиев - Майкъла
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко: Макс заслужаваше полпозишъна

Доктор Марко: Макс заслужаваше полпозишъна

  • 22 ное 2025 | 15:52
  • 417
  • 1

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко е на мнение, че световният шампион Макс Верстапен е можел да спечели квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но призна, че тимът е сбъркал с момента, в който Макс да е на пистата за решаващата атака.

"Като гледаме представянето на пилотите, то квалификацията беше възхитителна – обясни бившият пилот. – Като изключим Албон, никой не катастрофира, въпреки че условията бяха много трудни. След първите две части на квалификацията ние очаквахме полпозишън за Макс, но моментът на излизането му на пистата при последния опит не беше правилно подбран.

„Това не помогна на Макс в трафика. Тимът трябва да направи така, че да осигури възможност на пилота за максимално чиста обиколка. Може би ние върнахме Макс твърде рано на пистата.“

Доктор Марко коментира и очакванията за състезателното темпо на тимовете с повече гориво на борда на колите.

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас
Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас

„Никой не успя да направи дълги серии обиколки, така че не знаем какво ще е представянето ни на сухо – призна Марко. – Но ще е забавно и вълнуващо, дори когато говорим за избора на гуми. Ние няма какво да губим, ще поемаме повече рискове, но Ландо ще трябва да заложи на сигурното пилотиране.“

Доктор Марко потвърди, че колата на Макс за утре ще е с настройки за сухо, като тимът единствено ще може да промени настройките на предното крило преди старта.

Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун
Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас

Пирели: Не знаем коя ще е най-добрата стратегия в Лас Вегас

  • 22 ное 2025 | 15:27
  • 902
  • 0
Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

Шотландия е все по-близо до място в календара на WRC

  • 22 ное 2025 | 14:19
  • 401
  • 0
Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона

Себастиен Ожие има сериозни притеснения преди финала на WRC сезона

  • 22 ное 2025 | 14:02
  • 298
  • 0
Трима от инженерите на Верстапен напускат Ред Бул

Трима от инженерите на Верстапен напускат Ред Бул

  • 22 ное 2025 | 13:59
  • 740
  • 0
Оскар: Петото място на старта прави битката за титлата по-трудна

Оскар: Петото място на старта прави битката за титлата по-трудна

  • 22 ное 2025 | 13:10
  • 652
  • 0
Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун

Пиастри случайно споделил скандален пост на Екълстоун

  • 22 ное 2025 | 12:52
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 17073
  • 54
11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

11-те на ЦСКА и Ботев (Пд), Питас и Кошмара дебнат вратата на Наумов

  • 22 ное 2025 | 15:54
  • 7053
  • 9
Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

Паднаха 8 гола, "драконите" летят към efbet Лига

  • 22 ное 2025 | 16:25
  • 14162
  • 9
Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

Арда разби ЦСКА 1948 и удари рамо на Левски

  • 22 ное 2025 | 13:57
  • 30808
  • 211
Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

  • 22 ное 2025 | 16:02
  • 1032
  • 2
Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

Обратно на “Камп Ноу”: съставите на Барселона и Атлетик Билбао

  • 22 ное 2025 | 16:05
  • 1098
  • 1