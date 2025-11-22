Доктор Марко: Макс заслужаваше полпозишъна

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко е на мнение, че световният шампион Макс Верстапен е можел да спечели квалификацията за Гран При на Лас Вегас, но призна, че тимът е сбъркал с момента, в който Макс да е на пистата за решаващата атака.

"Като гледаме представянето на пилотите, то квалификацията беше възхитителна – обясни бившият пилот. – Като изключим Албон, никой не катастрофира, въпреки че условията бяха много трудни. След първите две части на квалификацията ние очаквахме полпозишън за Макс, но моментът на излизането му на пистата при последния опит не беше правилно подбран.

„Това не помогна на Макс в трафика. Тимът трябва да направи така, че да осигури възможност на пилота за максимално чиста обиколка. Може би ние върнахме Макс твърде рано на пистата.“

Доктор Марко коментира и очакванията за състезателното темпо на тимовете с повече гориво на борда на колите.

„Никой не успя да направи дълги серии обиколки, така че не знаем какво ще е представянето ни на сухо – призна Марко. – Но ще е забавно и вълнуващо, дори когато говорим за избора на гуми. Ние няма какво да губим, ще поемаме повече рискове, но Ландо ще трябва да заложи на сигурното пилотиране.“

Доктор Марко потвърди, че колата на Макс за утре ще е с настройки за сухо, като тимът единствено ще може да промени настройките на предното крило преди старта.

