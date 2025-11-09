Ожие: Перфектен резултат след труден уикенд

8-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие не можа да скрие облекчението си, след като спечели рали „Япония“, което днес предложи на екипажите силен дъжд и тежки условия по етапите.

„Това е перфектен резултат – обясни Себ, който вече е само на 3 точки от лидера в класирането Елфин Еванс. – Уикендът беше труден заради дъжда днес. Нямаше нищо сигурно, тази сутрин все едно стартирахме в ново рали. Направихме големи промени в настройките на колата и това веднага даде резултат.

„Имахме някои въпросителни. Но днес беше решаващият момент, а това означава, че нямахме много време за мислене. Трябваше да атакуваме.

„Щастлив съм, че взех максималните точки този уикенд и сега последното рали за сезона ще е още по-вълнуващо.“

Снимки: Gettyimages