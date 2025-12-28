Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел

Бившият ръководител на отбора на Хаас Гюнтер Щайнер заяви, че не очаква Макс Верстапен да повтори съдбата на Себастиан Фетел от преди малко над десет години.

Подобно на Фетел, Верстапен също спечели четири поредни световни титли с Ред Бул, но неговото царуване стигна до своя край, поне засега, след като той беше детрониран от Ландо Норис през 2025 година. Щайнер обаче очаква Верстапен отново да бъде в челото през сезон 2026, за разлика от Фетел, който така и не успя да преоткрие шампионската си форма след началото на турбо-хибридната ера.

Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

„За мен Фернандо (Алонсо) беше талант в тази лига, но той просто не можа да го направи, защото все се поставяше в грешната кола. Но аз смятам, че Макс няма да допусне тази грешка, защото между баща му Йос и неговият мениджър Реймонд (Вермюлен), те ще направят всичко, за да гарантират, че Макс ще е в правилната кола. Така че не мисля, че трябва да се притесняваме за това. Макс ще бъде или в най-добрата, или във втората най-добра кола“, обясни Щайнер, който след това направи и сравнението с Фетел.



„Не – беше красноречивият отговор на италианеца, когато беше попитан дали Верстапен ще сподели съдбата на Фетел. – Мисля, че понеже Фетел винаги беше в доминантна кола, а Макс показа, че може да се справи и без да има най-добрата кола, защото тази година Ред Бул нямаше най-силния автомобил. Не беше най-добрата кола и през миналата, когато той спечели, а през тази завърши втори.



„Така че, колкото и да уважавам Фетел и всичко, което той постигна, но той отиде във Ферари и не промени много нещата. Спечели няколко състезание, но в нито един момент не се доближи до успехите на Михаел (Шумахер), аз смятам, че Макс просто е в различна лига“, добави още настоящият собственик на екипа на Tech3 КТМ в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages