Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел

Щайнер не очаква Верстапен да повтори съдбата на Фетел

  • 28 дек 2025 | 10:34
  • 242
  • 1

Бившият ръководител на отбора на Хаас Гюнтер Щайнер заяви, че не очаква Макс Верстапен да повтори съдбата на Себастиан Фетел от преди малко над десет години.

Подобно на Фетел, Верстапен също спечели четири поредни световни титли с Ред Бул, но неговото царуване стигна до своя край, поне засега, след като той беше детрониран от Ландо Норис през 2025 година. Щайнер обаче очаква Верстапен отново да бъде в челото през сезон 2026, за разлика от Фетел, който така и не успя да преоткрие шампионската си форма след началото на турбо-хибридната ера.

Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен
Стела посочи ключовия момент, помогнал на Норис да победи "булдога" Верстапен

„За мен Фернандо (Алонсо) беше талант в тази лига, но той просто не можа да го направи, защото все се поставяше в грешната кола. Но аз смятам, че Макс няма да допусне тази грешка, защото между баща му Йос и неговият мениджър Реймонд (Вермюлен), те ще направят всичко, за да гарантират, че Макс ще е в правилната кола. Така че не мисля, че трябва да се притесняваме за това. Макс ще бъде или в най-добрата, или във втората най-добра кола“, обясни Щайнер, който след това направи и сравнението с Фетел.

„Не – беше красноречивият отговор на италианеца, когато беше попитан дали Верстапен ще сподели съдбата на Фетел. – Мисля, че понеже Фетел винаги беше в доминантна кола, а Макс показа, че може да се справи и без да има най-добрата кола, защото тази година Ред Бул нямаше най-силния автомобил. Не беше най-добрата кола и през миналата, когато той спечели, а през тази завърши втори.

„Така че, колкото и да уважавам Фетел и всичко, което той постигна, но той отиде във Ферари и не промени много нещата. Спечели няколко състезание, но в нито един момент не се доближи до успехите на Михаел (Шумахер), аз смятам, че Макс просто е в различна лига“, добави още настоящият собственик на екипа на Tech3 КТМ в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Оскар Пиастри с уникално постижение сред пилотите на Макларън през 21 век

Оскар Пиастри с уникално постижение сред пилотите на Макларън през 21 век

  • 27 дек 2025 | 17:52
  • 4394
  • 0
Състезанието, което показва колко по-популярна е Формула 1 спрямо MotoGP

Състезанието, което показва колко по-популярна е Формула 1 спрямо MotoGP

  • 27 дек 2025 | 16:27
  • 7057
  • 0
Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако

Алонсо показа Мерцедес за милиони в Монако

  • 27 дек 2025 | 16:20
  • 3389
  • 2
Отново преасфалтират "Сузука"

Отново преасфалтират "Сузука"

  • 27 дек 2025 | 15:40
  • 2483
  • 0
Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1

Пенсионирането на доктор Марко маркира важен проблем за Формула 1

  • 27 дек 2025 | 15:03
  • 3944
  • 0
Съжалява ли Ойт Танак, че напусна Тойота след титлата?

Съжалява ли Ойт Танак, че напусна Тойота след титлата?

  • 27 дек 2025 | 14:36
  • 992
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 3192
  • 1
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 590
  • 0
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 952
  • 0
Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

  • 28 дек 2025 | 06:50
  • 4105
  • 5
Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

Дерби в Ботевград слага начало на кръг №14 в Sesame НБЛ

  • 28 дек 2025 | 07:12
  • 1808
  • 0
Интер няма право на грешка срещу Аталанта

Интер няма право на грешка срещу Аталанта

  • 28 дек 2025 | 07:09
  • 1918
  • 0