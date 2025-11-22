Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън записа най-слабата квалификация в своята кариера във Формула 1, след като беше най-бавен от всички в квалификацията за Гран При на Лас Вегас.

Британският пилот на Ферари изобщо не се чувстваше добре на мократа писта по улиците на Града на греха, а имаше и голяма доза малшанс. Първо той не може да завърши финалната си реална обиколка заради жълт флаг в 14-ия завой, а отделно в предната част на неговата кола имаше заклещен и конус, което също не му помогна.

Така за първи път в своята кариера Хамилтън се класира на последното място в квалификацията като чиста скорост, без да е имал технически проблеми или катастрофи. Предишният случай, в който британецът завърши квалификация на последното място беше в Бразилия през 2017 година, когато той се блъсна още в първата си летяща обиколка и остана без време в сесията, след което успя да прогресира до четвъртото място в състезанието.

