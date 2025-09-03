Селтик привлече бивш нападател на Манчестър Сити

Селтик обяви привличането на нигерийския нападател Келечи Ихеаначо. 28-годишният футболист подписа едногодишен договор с опция за продължаване за още един сезон. В началото на септември Севиля, за който Ихеаначо играе от 2024 г., обяви раздялата с нигериеца. Той изигра 11 мача за испанския клуб, в които отбеляза 3 гола.

Ихеаначо преди това е носил екипите на Мидълзбро, Лестър и Манчестър Сити.

Познавам Келечи много добре и знам какво може да донесе на отбора. Той е толкова талантлив играч, с големи способности, атлетизъм и трудолюбие. Сигурен съм, че ще му хареса да бъде в Селтик и вярвам, че нашите фенове ще харесат това, което той носи. Той има страхотен опит и е в разцвета на силите си, така че може да бъде чудесно попълнение за нас. Сигурен съм, че ще има голям принос за отбора", заяви мениджърът на "детелините" Брендън Роджърс.