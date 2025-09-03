Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик привлече бивш нападател на Манчестър Сити

Селтик привлече бивш нападател на Манчестър Сити

  • 3 сеп 2025 | 10:18
  • 188
  • 0
Селтик привлече бивш нападател на Манчестър Сити

Селтик обяви привличането на нигерийския нападател Келечи Ихеаначо. 28-годишният футболист подписа едногодишен договор с опция за продължаване за още един сезон. В началото на септември Севиля, за който Ихеаначо играе от 2024 г., обяви раздялата с нигериеца. Той изигра 11 мача за испанския клуб, в които отбеляза 3 гола.

Ихеаначо преди това е носил екипите на Мидълзбро, Лестър и Манчестър Сити.

Познавам Келечи много добре и знам какво може да донесе на отбора. Той е толкова талантлив играч, с големи способности, атлетизъм и трудолюбие. Сигурен съм, че ще му хареса да бъде в Селтик и вярвам, че нашите фенове ще харесат това, което той носи. Той има страхотен опит и е в разцвета на силите си, така че може да бъде чудесно попълнение за нас. Сигурен съм, че ще има голям принос за отбора", заяви мениджърът на "детелините" Брендън Роджърс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

  • 3 сеп 2025 | 09:58
  • 1595
  • 0
Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

  • 3 сеп 2025 | 09:42
  • 1278
  • 0
Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

  • 3 сеп 2025 | 07:38
  • 3350
  • 0
Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

  • 3 сеп 2025 | 06:40
  • 4678
  • 0
Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

  • 3 сеп 2025 | 05:31
  • 4376
  • 0
Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

  • 3 сеп 2025 | 04:59
  • 5890
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

Испания пристигна за битката с България - Ямал и Карвахал в центъра на вниманието

  • 2 сеп 2025 | 20:58
  • 50126
  • 48
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 4181
  • 0
Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

Официално: ЦСКА привлече аржентински бранител

  • 2 сеп 2025 | 19:59
  • 29816
  • 46
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 28827
  • 13
Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

Разходка със Sportal.bg в "Арена София" преди първия мач на Апоел Тел Авив

  • 2 сеп 2025 | 22:57
  • 11330
  • 5
Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

Победи за фаворитите и чудесно представяне на българите в десетия ден на US Open

  • 3 сеп 2025 | 06:36
  • 17147
  • 0