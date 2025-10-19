Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Селтик с първа загуба в първенството, фенове на "детелините" прекъснаха двубоя

Селтик с първа загуба в първенството, фенове на "детелините" прекъснаха двубоя

  • 19 окт 2025 | 20:02
  • 1070
  • 0
Селтик с първа загуба в първенството, фенове на "детелините" прекъснаха двубоя

Селтик записа първа загуба в първенството, след като отстъпи с 0:2 срещу Дънди в мач от 8-мия кръг шотландската Премиършип. По този начин тимът от Глазгоу вече изостава на 5 точки от лидера в класирането Хартс. Срещата ще се запомни до голяма степен и с това, че беше прекъсната, когато гостуващите фенове на "детелините" хвърлиха тенис топки и портокали по терена след началния съдийски сигнал в знак на протест срещу ръководството на клуба.

Футболисти и служители от двата отбора помогнаха за премахването на хвърлените предмети, преди двубоят на "Денс Парк" да бъде подновен. Това беше първа загуба на Селтик срещу Дънди от 1988 година насам

Гостуващите фенове скандираха срещу главния изпълнителен директор на Селтик Майкъл Никълсън и президента Питър Лоуел, като на един от транспарантите бе изписано "Уволнение на борда". Привържениците са ядосани от ранното отпадане на клуба от Шампионската лига и това, което те описват като "архаична трансферна стратегия".

Иначе и двата гола за Дънди паднаха още през първото полувреме, като Кларк Робъртсън откри за домакините в 18-ата минута, а автогол на Камерън Картър-Викърс в продължението до голяма степен предреши изхода на срещата.

Групата Celtic Fans Collective стартира кампания, наречена "Нито стотинка повече", която призовава феновете да бойкотират клубните стоки, обиколките на стадиона и клубните събития, както и да откажат да купуват храна или напитки на стадион "Селтик Парк".

Очаква се кампанията ще бъде преразгледана през февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 27208
  • 10
Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

Дейвид Бекъм с покана да подкрепи оферта за поглъщане на Манчестър Юнайтед

  • 19 окт 2025 | 14:51
  • 2547
  • 0
Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

Легенда на Манчестър Юнайтед пред Sportal.bg: Помня трудния мач срещу Спартак (Варна)

  • 19 окт 2025 | 10:54
  • 8114
  • 4
Холанд отново натисна бутона "чудовище"

Холанд отново натисна бутона "чудовище"

  • 19 окт 2025 | 10:03
  • 16971
  • 3
Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

Шон Дайш все още е фаворит за заместник на Постекоглу

  • 19 окт 2025 | 09:28
  • 2268
  • 3
Как Ливърпул страда от липсата на Трент

Как Ливърпул страда от липсата на Трент

  • 19 окт 2025 | 09:06
  • 8773
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 125308
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 7016
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79661
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 25326
  • 66
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18895
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 10005
  • 2