Селтик с първа загуба в първенството, фенове на "детелините" прекъснаха двубоя

Селтик записа първа загуба в първенството, след като отстъпи с 0:2 срещу Дънди в мач от 8-мия кръг шотландската Премиършип. По този начин тимът от Глазгоу вече изостава на 5 точки от лидера в класирането Хартс. Срещата ще се запомни до голяма степен и с това, че беше прекъсната, когато гостуващите фенове на "детелините" хвърлиха тенис топки и портокали по терена след началния съдийски сигнал в знак на протест срещу ръководството на клуба.

Футболисти и служители от двата отбора помогнаха за премахването на хвърлените предмети, преди двубоят на "Денс Парк" да бъде подновен. Това беше първа загуба на Селтик срещу Дънди от 1988 година насам

Гостуващите фенове скандираха срещу главния изпълнителен директор на Селтик Майкъл Никълсън и президента Питър Лоуел, като на един от транспарантите бе изписано "Уволнение на борда". Привържениците са ядосани от ранното отпадане на клуба от Шампионската лига и това, което те описват като "архаична трансферна стратегия".

The Celtic support once again made its position unequivocally clear towards the board. pic.twitter.com/IdtomUBy6Q — Celtic Fans Collective (@CFC_Collective) October 19, 2025

Иначе и двата гола за Дънди паднаха още през първото полувреме, като Кларк Робъртсън откри за домакините в 18-ата минута, а автогол на Камерън Картър-Викърс в продължението до голяма степен предреши изхода на срещата.

Групата Celtic Fans Collective стартира кампания, наречена "Нито стотинка повече", която призовава феновете да бойкотират клубните стоки, обиколките на стадиона и клубните събития, както и да откажат да купуват храна или напитки на стадион "Селтик Парк".

Not Another Penny pic.twitter.com/YeXS4SDFzt — Celtic Fans Collective (@CFC_Collective) October 17, 2025

Очаква се кампанията ще бъде преразгледана през февруари.

Следвай ни:

Снимки: Imago