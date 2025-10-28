Брендън Роджърс хвърли оставка, президентът на Селтик го обяви за егоист

Брендън Роджърс подаде оставка като мениджър на Селтик, предизвиквайки истински шок в шотландския футбол. Късно в понеделник вечерта беше обявено, че бордът на клуба е приел оставката на Роджърс след втория му престой начело на тима. Временно тимът ще бъде воден от легендарния наставник Мартин О'Нийл, който ще работи в тандем с Шон Малоуни.

Роджърс е третият най-успешен мениджър в историята на "детелините". През 2019 г. той напусна в посока Лестър, а при завръщането си обеща, че ще изпълни тригодишния си договор. Въпреки това, специалистът беше в конфликт с подложения на критики борд след хаотичния летен трансферен прозорец. И сега, само 24 часа след като отборът изостана на 8 точки от лидера хартс, Роджърс се оттегли.

Основният акционер в шотландския гранд Дермът Дезмънд не спести критиките си към Роджърс, определяйки го като „токсичен“. Ирландецът, който два пъти привличаше своя сънародник в Глазгоу, заяви: „Брендън Роджърс днес подаде оставката си като мениджър на футболен клуб Селтик. Искам да призная приноса на Брендън през двата му престоя като мениджър, по време на които той помогна за постигането на успехи, които са част от съвременната история на клуба. Въпреки това, трябва да изразя и дълбокото си разочарование от начина, по който се развиха последните няколко месеца.“

Единият клуб от Единбург тресна Митов и Абърдийн, другият се справи със Селтик и увеличи преднината си в Шотландия

„Когато върнахме Брендън в Селтик преди две години, това беше направено с пълно доверие и вяра в способността му да поведе клуба към нова ера на устойчив успех. За съжаление, неговото поведение и комуникация през последните месеци не отразяваха това доверие.“

„През юни, както Майкъл Никълсън, така и аз, изразихме пред Брендън, че искаме да му предложим удължаване на договора, за да потвърдим пълната подкрепа и дългосрочния ангажимент на клуба към него. Той каза, че ще трябва да помисли и да отговори. Въпреки това, в последващи пресконференции Брендън намекна, че клубът не е поел ангажимент да му предложи договор. Това просто не беше вярно.“

„Срещахме се редовно с Брендън, включително през декември миналата година и в началото на лятото, за да обсъдим нашата колективна стратегия, приоритети и подход. Всеки привлечен и всеки продаден играч по време на неговия мандат беше направен с пълното знание, одобрение и подкрепа на Брендън. Всяко друго внушение е абсолютно невярно.“

Brendan Rodgers has resigned as Celtic manager pic.twitter.com/fRJb23Pnso — SPFL (@spfl) October 27, 2025

„Неговите по-късни публични изявления относно трансферите и клубните операции дойдоха напълно неочаквано. В нито един момент преди тези забележки той не беше повдигал подобни притеснения пред мен, Майкъл, или който и да е член на борда или изпълнителния екип. В действителност, той имаше последната дума по всички футболни въпроси и беше постоянно подкрепян в процеса на привличане на играчи - включително рекордна инвестиция в играчи, които той лично одобри.“

„Срещнахме се с Брендън за повече от три часа в дома му в Шотландия, за да обсъдим въпроса. Въпреки предоставената възможност, той не успя да посочи нито един случай, в който клубът го е възпрепятствал или не го е подкрепил. Фактите не съответстваха на неговия публичен разказ.“

„За съжаление, неговите думи и действия оттогава са разделящи, подвеждащи и егоистични. Те допринесоха за токсична атмосфера около клуба и подхраниха враждебност към членовете на изпълнителния екип и борда. Част от обидите, насочени към тях и техните семейства, бяха напълно неоправдани и неприемливи.“

„Всеки член на борда и изпълнителния екип е дълбоко отдаден на Селтик и действа по всяко време с професионализъм, почтеност и споделено желание за успех. Това, което се провали наскоро, не се дължи на нашата структура или модел, а на желанието на един индивид за самосъхранение за сметка на другите.“

„Структурата на Селтик, при която мениджърът отговаря за футболните въпроси, изпълнителният директор управлява операциите, а бордът осъществява надзор, носи на клуба огромен успех повече от две десетилетия. Всички ние споделяме една и съща амбиция: да осигурим продължаващия успех на Селтик на домашната сцена и да постигнем по-добри резултати в Европа. Всеки паунд, генериран от клуба, се реинвестира в тези цели и в непрекъснатото усъвършенстване на футболен клуб Селтик.“

„Селтик е по-голям от всяка отделна личност. Сега нашият фокус е върху възстановяването на хармонията, подсилването на състава и продължаването на изграждането на клуб, достоен за своите ценности, традиции и привърженици", се казва в изявлението на Дезмънд.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages