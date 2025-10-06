Йорданов се звърна, а неговият отбор в Унгария победи

Популярни
  • 6 окт 2025 | 02:11
  • 507
  • 0
Кишварда на Тонислав Йорданов се завърна на победния път в унгарското първенство, след като спечели домакинството си на Диошдьор от деветия кръг с 1:0. С добавените три точки Йорданов и компания се доближи на шест пункта от лидера Пакш.

Бившият играч на Арда (Кърджали) бе оставен на резервната скамейка, като се появи на терена в 80-ата минута на мястото на голмайстора Мешанович.

Единственият гол в срещата отбеляза Ясмин Мешанович в началото на второто полувреме, с което сложи край на серията от три поредни загуби във всички турнири на Кишварда.

