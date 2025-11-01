Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Тонислав Йорданов игра половин час за Кишварда при домакинското равенство (0:0) срещу Ниредхаза в унгарското първенство. Българският нападател се появи като резерва на мястото на Ясмин Мешанович в 63-тата минута.

Кишварда трябва да съжалява много повече за резултата, защото имаше луска да играе с човек повече почти през цялото време. Атила Темешвари от Ниредхаза получи червен картон още в 14-тата минута, но неговите съотборници се пребориха за точката.

Кишварда упражни сериозен натиск и създаде немалко положения пред вратата на гостите, но късметът беше на страната на Ниредхаза, а и стражът Даниел Ковач направи няколко отлични спасявания. В 81-вата минута гредата също попречи на Кишварда да изтръгне победата.

Отборът на Тонислав Йорданов е лидер в класирането с20 точки, колкото има и Пакш. Ниредхаза пък е един от четирите тима в дъното на таблицата, заедно с Уйпещ, Залаегерсег и Казинкбарцикаи.