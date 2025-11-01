Новак води в Унгария с… отрицателна голова разлика

Новакът в унгарския елит Кишварда е изненадващият лидер в класирането след 11-ия си мач в първенството. До това постижение се стигна след вчерашното нулево реми на тима на Тонислав Йорданов с Ниредхаза.

Разочароващо равенство за отбора на Тонислав Йорданов

Още по-любопитното е, че Кишварда е начело на подреждането с отрицателна голова разлика от -3, въпреки че има еднакъв актив от точки - 20, с втория Пакш, чието голово съотношение е +9. Това е възможно заради нестандартните правила в унгарското първенство, според които при равен брой точки с предимство е тимът с повече победи. Затова със своите шест такива Кишварда изпреварва Пакш, който е с пет успеха. Въпреки това още днес именно “атомният отбор” може да стане едноличен лидер, ако не загуби гостуването си на Дьор.

🔝 That feeling when you're on top of the league with a negative goal difference. pic.twitter.com/LnNs2RDr2B — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 1, 2025

Макар и да е спечелил шест мача, Кишварда е с отрицателна голова разлика, тъй като две от трите загуби бяха с 1:5 от Пакш и с 0:4 от МТК. От друга страна, всяка една от шестте победи на тима е само с един гол разлика.