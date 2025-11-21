Аморим обяви колко сериозна е контузията на Шешко и кога очаква нападателят да се върне

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим обяви, че контузията на Бенямин Шешко не е сериозна, но нападателят ще пропусне няколко седмици. Според португалеца таранът трябва да се завърне по същото време, когато играчите, които са ангажирани с участие в Купата на Африка, заминат за подготовката и участието си в турнира.

Словенецът получи травмата си по време на мача с Тотнъм, след което пропусна квалификациите на своя национален отбор. Днес той не взе участие и в тренировката на “червените дяволи”. Хари Магуайър също пропуска двубоя с Евертън в понеделник, но Коби Мейну и Лисандро Мартинес имат шанс да се завърнат в игра за този двубой.

"Шешко ще пропусне няколко седмици. Не е толкова сериозно, но трябва да внимаваме. Той се чувства по-добре. Горе-долу трябва да се върне по същото време, когато Амад Диало и Брайън Мбемо ще заминат за Купата на Африка. Не искам да го заявявам със сигурност, но очаквам Бен да се върне дотогава. Магуайър не е готов. Коби Мейну не тренира днес, но утре може да го видим. Лисандро Мартинес е все по-близо до това да играе. Разбира се, трябва да внимаваме с първите му минути, но той очевидно е в по-добра позиция, отколкото преди две седмици", заяви Аморим по време на днешната си пресконференция.

Преди година, на 24-и ноември, Аморим записа официалния си дебют като мениджър на Манчестър Юнайтед. Ето какво каза португалецът отново по повод първата си година в клуба: “Първата мисъл беше, че обстановката във Висшата лига е наистина различна и бях развълнуван от това. Знаех, че ще се затрудним в някои неща, но усещането беше, че това е най-добрата лига в света, може би и най-добрият клуб.“