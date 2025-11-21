Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ирак
  Селекционерът на Ирак: Длъжни сме да запазим концентрация и да се подготвим адекватно за плейофа

Селекционерът на Ирак: Длъжни сме да запазим концентрация и да се подготвим адекватно за плейофа

  • 21 ное 2025 | 12:07
  • 355
  • 0

Националите на Ирак са длъжни да запазят концентрация за предстоящите плейофи за запълване на отборите на Световното първенство, заяви селекционерът Греъм Арнолд. Бившите шампиони на Азия ще играят срещу Боливия или Суринам в директен мач за класиране на Мондиал 2026.

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Ирак се класира на междуконтиненталните плейофи с победа срещу ОАЕ с общ резултат 3:2. “Длъжни сме да запазим концентрация и да се подготвим адекватно за плейофа. Ще играем в Мексико, а това ще ни се случи за първи път. Подготовката ни преди мача, включително за обстановката, ще бъде ключова", каза Арнолд, цитиран от агенция “Ройтерс”.

Мексико ще приеме междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026
Мексико ще приеме междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026

Арабската страна има само едно участие на финали и това се случи през 1986-а, когато допусна минимални загуби срещу Парагвай (0:1), Белгия (1:2) и домакина Мексико (0:1). Арнолд обаче е бил на най-големия футболен форум с Австралия през 2022-ра.

Снимки: Gettyimages

