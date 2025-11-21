Селекционерът на Ирак: Длъжни сме да запазим концентрация и да се подготвим адекватно за плейофа

Националите на Ирак са длъжни да запазят концентрация за предстоящите плейофи за запълване на отборите на Световното първенство, заяви селекционерът Греъм Арнолд. Бившите шампиони на Азия ще играят срещу Боливия или Суринам в директен мач за класиране на Мондиал 2026.

Ирак се класира на междуконтиненталните плейофи с победа срещу ОАЕ с общ резултат 3:2. “Длъжни сме да запазим концентрация и да се подготвим адекватно за плейофа. Ще играем в Мексико, а това ще ни се случи за първи път. Подготовката ни преди мача, включително за обстановката, ще бъде ключова", каза Арнолд, цитиран от агенция “Ройтерс”.

Арабската страна има само едно участие на финали и това се случи през 1986-а, когато допусна минимални загуби срещу Парагвай (0:1), Белгия (1:2) и домакина Мексико (0:1). Арнолд обаче е бил на най-големия футболен форум с Австралия през 2022-ра.

