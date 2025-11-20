Мексико ще приеме междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026

Мексиканските градове Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за запълване на квотите за Мондиал 2026, съобщава Международната футболна федерация (ФИФА). В тях ще играят шест нации от пет различни зони, а свободните места са две.

Турнирът е насрочен за 23-31 март, а участници ще бъдат Ирак (Зона “Азия”), ДР Конго (Зона “Африка”), Боливия (Зона “Южна Америка”), Нова Каледония (Зона “Океания”), Ямайка и Суринам (Зона “Централна Америка и Карибите”). Те ще играят на два стадиона, които ще приемат мачове и от Мондиал 2026.

Two of the final @FIFAWorldCup spots will be decided in Mexico! 🇲🇽



Estadio Guadalajara and Estadio Monterrey will host the FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament between 23 and 31 March 2026.

"Тези легендарни стадиони ще бъдат арени на турнир, изпълнен със страст, драма и вдъхновения. Плейофите предлагат на привържениците възможност да бъдат част от сътворяването на история. Мачовете ще бъдат изиграни по-малко от три месеца преди турнира в Канада, Мексико и САЩ", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Mexican cities of Guadalajara and Monterrey to host FIFA World Cup 2026™ Play-Off Tournament



🇲🇽 Guadalajara Stadium and Monterrey Stadium to stage FIFA World Cup 2026™ Play-Off Tournament next March



🇲🇽 Draw for six-team competition set to take place at Home of FIFA in Zurich

Жребият за плейофите ще бъде проведен в Цюрих днес, когато ще станат ясни и двойките за пресявките в Зона “Европа”.