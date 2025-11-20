Мексико ще приеме междуконтиненталните плейофи за Мондиал 2026

Мексиканските градове Гуадалахара и Монтерей ще приемат междуконтиненталните плейофи за запълване на квотите за Мондиал 2026, съобщава Международната футболна федерация (ФИФА). В тях ще играят шест нации от пет различни зони, а свободните места са две.
Турнирът е насрочен за 23-31 март, а участници ще бъдат Ирак (Зона “Азия”), ДР Конго (Зона “Африка”), Боливия (Зона “Южна Америка”), Нова Каледония (Зона “Океания”), Ямайка и Суринам (Зона “Централна Америка и Карибите”). Те ще играят на два стадиона, които ще приемат мачове и от Мондиал 2026.
"Тези легендарни стадиони ще бъдат арени на турнир, изпълнен със страст, драма и вдъхновения. Плейофите предлагат на привържениците възможност да бъдат част от сътворяването на история. Мачовете ще бъдат изиграни по-малко от три месеца преди турнира в Канада, Мексико и САЩ", заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.
Жребият за плейофите ще бъде проведен в Цюрих днес, когато ще станат ясни и двойките за пресявките в Зона “Европа”.