Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България в търсене на първи положителен резултат в последния си мач от световните квалификации - на живо със съставите на "лъвовете" и Грузия
  1. Sportal.bg
  2. Ирак
  3. Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

  • 18 ное 2025 | 21:03
  • 918
  • 0
Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

Националният отбор на Ирак ще играе в междуконтиненталния плейоф за класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина. В Басра футболистите на старши треньора Греъм Арнолд спечелиха с 2:1 реванша с Обединените арабски емирства и с общ резултат 3:2 елиминираха своя съперник. В герой за "лъвовете от Месопотамия" се превърна Амир Ал-Амари, който вкара победния гол от дузпа в 107-мата минута от двубоя. Това бе и последният удар по топката в мача, като веднага след изпълнението на 11-метровия удар главния съдия Юсуке Араки от Япония даде край на срещата.

През миналата седмица първата среща между двата отбора в Абу Даби завърши при равенство и очакванията бяха в Басра домакините да натиснат от самото начало. Вместо това обаче гостите от емирствата бяха по-добрият отбор на терена в дълъг период от срещата и логично откриха. Това стана в 52-рата минута, когато се разписа Кайо Лукас. 

ОАЕ и Ирак оставиха всичко за реванша
ОАЕ и Ирак оставиха всичко за реванша

Няколко минути след това Николас Хименес бе близо до втори гол за гостите, но изстрелът му се отби от напречната греда.

Ирак обаче отговори и в 66-ата минута резервата Меме изравни след подаване на Ал-Амари. В 86-ата минута гол на Кайо Лукас бе отменен заради засада.

Меме можеше да донесе победата на иракчаните в добавеното време, но от чиста позиция стреля в аут.

Така се стигна до последната десета добавена минута на второто полувреме от съдията Араки. В нея защитник на ОАЕ игра с ръка в собственото си наказателно поле и след намесата на системата за видеоповторения тимът на Ирак получи дузпа.

От 11-те метра Амир Ал-Амари не показа колебания и класира тима си за финалната фаза на квалификациите.

В нея Ирак ще трябва да отстрани един или два съперника от други континенти, за да се класира за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. До момента единственото участие на страната на световен шампионат е през 1986 година в Мексико, когато допуска три загуби в групата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

  • 18 ное 2025 | 21:30
  • 85
  • 0
Испания - Турция (съставите)

Испания - Турция (съставите)

  • 18 ное 2025 | 20:49
  • 2866
  • 3
Сенегал вкара осем гола на Кения

Сенегал вкара осем гола на Кения

  • 18 ное 2025 | 19:37
  • 995
  • 0
От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

От Борусия (Мьонхенгладбах) решиха бъдещето на Полански

  • 18 ное 2025 | 19:01
  • 793
  • 0
Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

Игли Таре: Ще излъжа, ако кажа, че целта на Милан не е Скудетото

  • 18 ное 2025 | 18:24
  • 1113
  • 0
Саки посочи какво трябват да направят в Италия, за да се класират на Мондиал 2026

Саки посочи какво трябват да направят в Италия, за да се класират на Мондиал 2026

  • 18 ное 2025 | 17:42
  • 824
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България показа характер и продължава без грешка!

България показа характер и продължава без грешка!

  • 18 ное 2025 | 21:00
  • 17836
  • 11
11-те на България и Грузия: много малко зрители по трибуните

11-те на България и Грузия: много малко зрители по трибуните

  • 18 ное 2025 | 21:35
  • 14861
  • 31
Дузпа посече младежите в Шотландия

Дузпа посече младежите в Шотландия

  • 18 ное 2025 | 21:23
  • 16213
  • 49
Испания - Турция (съставите)

Испания - Турция (съставите)

  • 18 ное 2025 | 20:49
  • 2866
  • 3
Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

Джордан Айб: Дойдох с амбиция в Локомотив, в Ливърпул Клоп ни бе като баща

  • 18 ное 2025 | 17:56
  • 7352
  • 11
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 15932
  • 3