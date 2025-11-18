Изключително драматичен завършек реши плейофа между Ирак и ОАЕ

Националният отбор на Ирак ще играе в междуконтиненталния плейоф за класиране на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада догодина. В Басра футболистите на старши треньора Греъм Арнолд спечелиха с 2:1 реванша с Обединените арабски емирства и с общ резултат 3:2 елиминираха своя съперник. В герой за "лъвовете от Месопотамия" се превърна Амир Ал-Амари, който вкара победния гол от дузпа в 107-мата минута от двубоя. Това бе и последният удар по топката в мача, като веднага след изпълнението на 11-метровия удар главния съдия Юсуке Араки от Япония даде край на срещата.

През миналата седмица първата среща между двата отбора в Абу Даби завърши при равенство и очакванията бяха в Басра домакините да натиснат от самото начало. Вместо това обаче гостите от емирствата бяха по-добрият отбор на терена в дълъг период от срещата и логично откриха. Това стана в 52-рата минута, когато се разписа Кайо Лукас.

ОАЕ и Ирак оставиха всичко за реванша

Няколко минути след това Николас Хименес бе близо до втори гол за гостите, но изстрелът му се отби от напречната греда.

Ирак обаче отговори и в 66-ата минута резервата Меме изравни след подаване на Ал-Амари. В 86-ата минута гол на Кайо Лукас бе отменен заради засада.

Меме можеше да донесе победата на иракчаните в добавеното време, но от чиста позиция стреля в аут.

Така се стигна до последната десета добавена минута на второто полувреме от съдията Араки. В нея защитник на ОАЕ игра с ръка в собственото си наказателно поле и след намесата на системата за видеоповторения тимът на Ирак получи дузпа.

От 11-те метра Амир Ал-Амари не показа колебания и класира тима си за финалната фаза на квалификациите.

В нея Ирак ще трябва да отстрани един или два съперника от други континенти, за да се класира за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. До момента единственото участие на страната на световен шампионат е през 1986 година в Мексико, когато допуска три загуби в групата.