Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

  • 20 ное 2025 | 19:46
  • 82
  • 0

Доктор Хелмут Марко е един от символите на присъствието на Ред Бул във Формула 1, той беше човекът, който от самото начало беше дясната ръка на покойния Диди Матешиц и от 20 години официално изпълнява ролята на съветник на двата тима на компанията.

Но много по-рано Марко, един от най-бързите пилоти в състезанията за издръжливост в края на 60-те и началото на 70-те години, е бил близо до това да се състезава за Ферари.

Доктор Марко: Норис е подходящ пилот за Ред Бул
Доктор Марко: Норис е подходящ пилот за Ред Бул

Марко дебютира във Формула 1 за BRM през 1971 година и бързо привлича вниманието на Енцо Ферари. И Хелмут разказа историята в подкаста Beyond The Grid.

„Състезавах се с кола на Ферари в едно състезанияe за издръжливост. Спечелих квалификацията и завърших втори в състезанието, получих предложение от Ферари да карам във Формула 1. Договорът беше почти подписан“, обясни доктор Марко.

Доктор Марко сравни Хаджар със Сена и Шумахер
Доктор Марко сравни Хаджар със Сена и Шумахер

„Но това не беше истински договор, а писмо за намерение. След това трябваше да отида до Маранело, Енцо винаги искаше да участва лично в това, а аз трябваше да съм там, за да представят на публиката.“

Но съдбата решава друго – 29-годишният Марко получава тежка контузия в катастрофа в Гран При на Франция – камък пробива каската му и той губи лявото си око. Камъчето е излетяло във въздуха от един от болидите пред него.

В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор
В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

„Планът беше след това състезание във Франция да пътувам до Маранело, но това така и не стана – допълни Марко. – След края на кариерата ми работих с Ники Лауда. Помагах му в преговорите и все пак ходих до Маранело, където за първи път лично се срещнах с Енцо Ферари, но вече в друга роля.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри

Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри

  • 20 ное 2025 | 14:51
  • 2496
  • 0
Строл се нацупи и се заяде с Колапинто

Строл се нацупи и се заяде с Колапинто

  • 20 ное 2025 | 13:55
  • 902
  • 0
Доктор Марко: Норис е подходящ пилот за Ред Бул

Доктор Марко: Норис е подходящ пилот за Ред Бул

  • 20 ное 2025 | 13:33
  • 1825
  • 0
Децата на Стърлинг Мос се съдят за наследството му

Децата на Стърлинг Мос се съдят за наследството му

  • 20 ное 2025 | 13:23
  • 1098
  • 0
Шумахер: Все още нищо не е загубено за Пиастри

Шумахер: Все още нищо не е загубено за Пиастри

  • 20 ное 2025 | 12:24
  • 1048
  • 2
Лошата видимост в тъмното притеснява Сайнц

Лошата видимост в тъмното притеснява Сайнц

  • 20 ное 2025 | 12:12
  • 859
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 19686
  • 33
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 32086
  • 60
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 15366
  • 28
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 11888
  • 4
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 31084
  • 41
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 11917
  • 0