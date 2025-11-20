Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

Доктор Хелмут Марко е един от символите на присъствието на Ред Бул във Формула 1, той беше човекът, който от самото начало беше дясната ръка на покойния Диди Матешиц и от 20 години официално изпълнява ролята на съветник на двата тима на компанията.

Но много по-рано Марко, един от най-бързите пилоти в състезанията за издръжливост в края на 60-те и началото на 70-те години, е бил близо до това да се състезава за Ферари.

Helmut Marko reckons Isack Hadjar shares an impressive trait with Ayrton Senna and Michael Schumacher 👀 pic.twitter.com/rfeC3PCpVD — The Race (@wearetherace) November 20, 2025

Марко дебютира във Формула 1 за BRM през 1971 година и бързо привлича вниманието на Енцо Ферари. И Хелмут разказа историята в подкаста Beyond The Grid.

„Състезавах се с кола на Ферари в едно състезанияe за издръжливост. Спечелих квалификацията и завърших втори в състезанието, получих предложение от Ферари да карам във Формула 1. Договорът беше почти подписан“, обясни доктор Марко.

„Но това не беше истински договор, а писмо за намерение. След това трябваше да отида до Маранело, Енцо винаги искаше да участва лично в това, а аз трябваше да съм там, за да представят на публиката.“

Но съдбата решава друго – 29-годишният Марко получава тежка контузия в катастрофа в Гран При на Франция – камък пробива каската му и той губи лявото си око. Камъчето е излетяло във въздуха от един от болидите пред него.

„Планът беше след това състезание във Франция да пътувам до Маранело, но това така и не стана – допълни Марко. – След края на кариерата ми работих с Ники Лауда. Помагах му в преговорите и все пак ходих до Маранело, където за първи път лично се срещнах с Енцо Ферари, но вече в друга роля.“

Снимки: Gettyimages