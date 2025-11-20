Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

  • 20 ное 2025 | 18:58
  • 990
  • 0

Бъдещето на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен отново е обект на спекулации, като единственото сигурно засега е, че през 2026 той ще е пилот на Ред Бул.

Според вестник Gazzetta dello Sport Макс ще е в центъра на пазара на пилоти догодина, като се очаква интересна битка за разпределение на местата за 2027 – вторият сезон при новите правила, от които се очаква промяна в разпределението на силите във Формула 1.

Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри
Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри

Изданието твърди, че Макс и мениджмънтът му отново преговарят с Мерцедес, след като по-ранните разговори за 2026 вече стана ясно, че са се провалили. Смята се, че Верстапен е „изкушен“ от възможността да премине в Мерцедес, но решаващо за решението му ще е представянето на Ред Бул и Мерцедес през 2026 година. Фокусът ще е и върху представянето на задвижващите системи на двата тима – тази на Мерцедес и новата на Ред Бул, развивана съвместно с Форд Пърформанс.

За италианците обаче е притеснително дали във Ферари ще успеят да задържат двете си звезди – последното изказване на президента на компанията Джон Елкан, който посъветва пилотите да „говорят по-малко и да се фокусират върху карането“ нагнети напрежението в тима. Но и тук решаващо ще е представянето на Ферари – ако Скудерията и догодина е в ролята на преследвач, то не е изключено звездите да си тръгнат.

Делото на Маса влиза в съда, Фелипе ще се бори само за пари
Делото на Маса влиза в съда, Фелипе ще се бори само за пари

Вече се появи информация, че Астън Мартин има интерес, при това сериозен към Шарл Леклер, а бъдещето на Хамилтън засега остава неясно, когато става въпрос за алтернатива на Маранело.

Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен
Зак Браун: В Ред Бул се страхуват от Макс Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

