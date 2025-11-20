Шефът на Хаас: Двата бокса ще унищожат състезанието в Катар

Шефът на Хаас Аю Комацу е на мнение, че двата задължителни бокса в Гран При на Катар „ще унищожат“ надпреварата в края на месеца. Пирели наложи максимална дължина на една серия от обиколки от 25 тура, което за състезанието с 57 обиколки означава два задължителни бокса.

Това се случва за втори път, като през 2023 причината беше формата на бордюрите на пистата, които много лесно пукаха гуми.

The Las Vegas Strip Circuit is tight, twisty and seriously fast 💨#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/so70HAdynR — Formula 1 (@F1) November 20, 2025

Делото на Маса влиза в съда, Фелипе ще се бори само за пари

Решението за ограничаването на дължината на сериите обиколки е взето от Пирели, но беше въведено като правило от ФИА и Формула 1, а Комацу определено не е доволен.

„Не съм съгласен с тези изкуствени ограничения – заяви той. – Но мисля, че Пирели се уплашиха от миналата година. При стратегия с един бокс от Пирели не са вярвали, че някой ще се пробва да я изпълни. И като са видели, че ще стане така, дойде и ограничението.

Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри

„Според мен, не е правилно това да се използва в спорта. Ние много говорим за състезанията с по един бокс, но това, което се случи в Монако и една година в Катар, мисля че ще унищожи състезанието.

„Видяхте, че в Мексико и Сао Пауло се получиха вълнуващо състезание, в което гумите бяха на ръба на възможностите си – когато стратегията се получи, стават интересни надпревари. Мисля, че към това трябва да се стремят в Пирели, а не към ограничения.“

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages