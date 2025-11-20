Шефът на Хаас: Двата бокса ще унищожат състезанието в Катар

Шефът на Хаас Аю Комацу е на мнение, че двата задължителни бокса в Гран При на Катар „ще унищожат“ надпреварата в края на месеца. Пирели наложи максимална дължина на една серия от обиколки от 25 тура, което за състезанието с 57 обиколки означава два задължителни бокса.
Това се случва за втори път, като през 2023 причината беше формата на бордюрите на пистата, които много лесно пукаха гуми.
Делото на Маса влиза в съда, Фелипе ще се бори само за пари
Решението за ограничаването на дължината на сериите обиколки е взето от Пирели, но беше въведено като правило от ФИА и Формула 1, а Комацу определено не е доволен.
„Не съм съгласен с тези изкуствени ограничения – заяви той. – Но мисля, че Пирели се уплашиха от миналата година. При стратегия с един бокс от Пирели не са вярвали, че някой ще се пробва да я изпълни. И като са видели, че ще стане така, дойде и ограничението.
Верстапен коментира битката в Макларън и проблемите на Пиастри
„Според мен, не е правилно това да се използва в спорта. Ние много говорим за състезанията с по един бокс, но това, което се случи в Монако и една година в Катар, мисля че ще унищожи състезанието.
„Видяхте, че в Мексико и Сао Пауло се получиха вълнуващо състезание, в което гумите бяха на ръба на възможностите си – когато стратегията се получи, стават интересни надпревари. Мисля, че към това трябва да се стремят в Пирели, а не към ограничения.“
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages