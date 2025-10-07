Популярни
Безплатен концерт на Metallica за феновете в Катар

  • 7 окт 2025 | 12:17
  • 529
  • 0

Организаторите на Гран При на Катар във Формула 1 тази година си осигуриха силен коз в привличането на фенове на състезанието - в неделята след финала, на 30 ноември, на пистата ще свири легендарната метъл банда Metallica.

За феновете, които имат билети за неделното състезание, както и за целия уикенд, концертът ще е безплатен.

Хорнър плати 3 милиона лири и се спаси от съд за секс скандала
Хорнър плати 3 милиона лири и се спаси от съд за секс скандала

Интересното е, че в края на сезона във Формула 1 Metallica ще свирят на последните две състезания - в Катар и в Абу Даби, като бандата вече има зад гърба си няколко такива концерта за феновете на високите скорости. Единственият неуспех по тази линия дойде през 2011 година, когато феновете в Индия разбиха апаратурата на групата и концертът пропадна.

Последните състезания от сезона вече се превръщат в надпревара между организаторите кой ще успее да привлече по-голяма музикална звезда, като в Сингапур пяха Foo Fighters и Елтън Джон.

Люис Хамилтън подобри още един рекорд на Михаел Шумахер
Люис Хамилтън подобри още един рекорд на Михаел Шумахер
Снимки: Gettyimages

