Безплатен концерт на Metallica за феновете в Катар

Организаторите на Гран При на Катар във Формула 1 тази година си осигуриха силен коз в привличането на фенове на състезанието - в неделята след финала, на 30 ноември, на пистата ще свири легендарната метъл банда Metallica.

За феновете, които имат билети за неделното състезание, както и за целия уикенд, концертът ще е безплатен.

Интересното е, че в края на сезона във Формула 1 Metallica ще свирят на последните две състезания - в Катар и в Абу Даби, като бандата вече има зад гърба си няколко такива концерта за феновете на високите скорости. Единственият неуспех по тази линия дойде през 2011 година, когато феновете в Индия разбиха апаратурата на групата и концертът пропадна.

Последните състезания от сезона вече се превръщат в надпревара между организаторите кой ще успее да привлече по-голяма музикална звезда, като в Сингапур пяха Foo Fighters и Елтън Джон.

Снимки: Gettyimages