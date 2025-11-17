Официално: В Катар ще има поне по два бокса

Формула 1, ФИА и Пирели се споразумяха сериите обиколки в Гран При на Катар в края на месеца да бъдат ограничени на 25, което означава, че в състезанието ще има поне две спирания в бокса. Гран При на Катар е с дължина 57 обиколки и “Лусайл” е известна с това, че там гумите се износват много сериозно.

За да се избегнат рискови ситуации в хода на уикенда, Пирели издаде предписание, че в нито една от сесиите на пистата, пилотите не могат да правят серии, по-дълги от 25 тура с един комплект гуми, без значение от кой модел са стиковете.

Coming soon... 🇺🇸🇶🇦🇦🇪



The final three Grands Prix of 2025! 💪#F1 pic.twitter.com/744lyqGcpI — Formula 1 (@F1) November 16, 2025

Доставчикът на гуми във Формула 1 мотивира това решение с анализа на представянето на гумите, използвани на “Лусайл” през 2024 година. Установено е, че миналата година на няколко пъти предна лява гума при много автомобили е достигнала максималното ниво на износване. Това, заедно с високото количество енергия, генерирано от страничното натоварване върху гумите, сериозно увеличава структурната умора на конструкцията на сликовете.

“За да намалят бройката боксове в състезанието в Катар, отборите работиха усилено по ограничаване деградацията на гумите - се казва в съобщението на Пирели. - Това доведе до сериозен спад в представянето на гумите и удължаването на сериите обиколки отвъд полезния жизнен цикъл на гумите.”

През 2023 година ФИА и Пирели въведоха подобно ограничение в Катар, но поради различна причина - тогава агресивното качване на бордюрите в завоите от страна на пилотите водеше до микро разкъсвания в бордовете на гумите, като за 2024 този проблем беше решен - с промени в бордюрите и в гумите.

В Катар отборите ще получат трите най-твърди модела сликове на Пирели - гамата от С1 до С3 и тъй като това е спринтове уикенд, всеки пилот ще има на разположение 2 комплекта твърди гуми, 4 средно твърди и 6 меки.

