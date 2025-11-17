Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Официално: В Катар ще има поне по два бокса

Официално: В Катар ще има поне по два бокса

  • 17 ное 2025 | 13:05
  • 200
  • 0

Формула 1, ФИА и Пирели се споразумяха сериите обиколки в Гран При на Катар в края на месеца да бъдат ограничени на 25, което означава, че в състезанието ще има поне две спирания в бокса. Гран При на Катар е с дължина 57 обиколки и “Лусайл” е известна с това, че там гумите се износват много сериозно.

За да се избегнат рискови ситуации в хода на уикенда, Пирели издаде предписание, че в нито една от сесиите на пистата, пилотите не могат да правят серии, по-дълги от 25 тура с един комплект гуми, без значение от кой модел са стиковете.

Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?
Как Норис може да лиши Верстапен от шанс за титлата?

Доставчикът на гуми във Формула 1 мотивира това решение с анализа на представянето на гумите, използвани на “Лусайл” през 2024 година. Установено е, че миналата година на няколко пъти предна лява гума при много автомобили е достигнала максималното ниво на износване. Това, заедно с високото количество енергия, генерирано от страничното натоварване върху гумите, сериозно увеличава структурната умора на конструкцията на сликовете.

“За да намалят бройката боксове в състезанието в Катар, отборите работиха усилено по ограничаване деградацията на гумите - се казва в съобщението на Пирели. - Това доведе до сериозен спад в представянето на гумите и удължаването на сериите обиколки отвъд полезния жизнен цикъл на гумите.”

През 2023 година ФИА и Пирели въведоха подобно ограничение в Катар, но поради различна причина - тогава агресивното качване на бордюрите в завоите от страна на пилотите водеше до микро разкъсвания в бордовете на гумите, като за 2024 този проблем беше решен - с промени в бордюрите и в гумите.

Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър
Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

В Катар отборите ще получат трите най-твърди модела сликове на Пирели - гамата от С1 до С3 и тъй като това е спринтове уикенд, всеки пилот ще има на разположение 2 комплекта твърди гуми, 4 средно твърди и 6 меки.

Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1
Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Крайно класиране в MotoGP за сезон 2025

Крайно класиране в MotoGP за сезон 2025

  • 16 ное 2025 | 21:13
  • 1835
  • 0
Бедзеки получава мотора, с който спечели финала на сезона

Бедзеки получава мотора, с който спечели финала на сезона

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 1260
  • 1
Хорхе Мартин: Уморен съм, липсва ми сила, връщам се с №89

Хорхе Мартин: Уморен съм, липсва ми сила, връщам се с №89

  • 16 ное 2025 | 20:09
  • 1210
  • 0
Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

Ралф Шумахер с остра атака срещу Марк Уебър

  • 16 ное 2025 | 19:32
  • 4397
  • 2
Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

Алонсо коментира изпреварванията по новите правила във Формула 1

  • 16 ное 2025 | 18:37
  • 3938
  • 0
От Дачия отричат за участие в WRC

От Дачия отричат за участие в WRC

  • 16 ное 2025 | 18:08
  • 3688
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  • 17 ное 2025 | 07:31
  • 20598
  • 37
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 6723
  • 6
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  • 17 ное 2025 | 10:10
  • 13421
  • 39
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  • 17 ное 2025 | 09:36
  • 4884
  • 31
Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

Левски се отказва от Патрик-Габриел Галчев

  • 17 ное 2025 | 09:11
  • 13757
  • 6
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  • 17 ное 2025 | 08:00
  • 9908
  • 0