В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас

През 2024 година отборът на Мерцедес беше в своя собствена лига по време на уикенда за Гран При на Лас Вегас, след като пилотите на Сребърните стрели оглавиха класирането във всяка една сесия и записаха двойна победа в Града на греха.

Люис Хамилтън беше най-бърз в двете свободно тренировки в четвъртък вечерта, след което неговият съотборник Джордж Ръсел пое инициативата от старта на последния час за подготовка. Впоследствие по-младият от двамата британци спечели и полпозишъна, а в състезанието беше недосегаем, за да запише една доминантна победа. В същото време Хамилтън трябваше да си проправя път от десетото място на старта след грешките си в квалификацията, но седемкратният шампион се справи със своята задача и завърши втори, оформяйки двойния триумф на Мерцедес в Лас Вегас.

В лагера на Сребърните стрели обаче не очакват това тяхното представяне от преди 12 месеца да се потвори и този уикенд, когато Формула 1 отново ще посети Града на греха. Състезателният уикенд в Лас Вегас създава предпоставки за промяна на традиционния баланс на силите заради нетипично ниските температури, които го съпътстват.

„Казах нека просто да запазим същата кола, която имахме миналата година, нека да не я променяме, но, за съжаление, това не е възможно. Така ние трябва да сме аналитични към това каква кола ще ни трябва в Лас Вегас, каква ще бъде температурата на въздуха и дали ще можем да репликираме това представяне, но аз се съмнявам“, каза ръководителят на Сребърните стрели Тото Волф.



„Трябва да подходим с отворено съзнание. Това е нов уикенд и се надявам ние да можем да се представим добре“, добави още австриецът.

