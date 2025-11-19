Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас

В Мерцедес не очакват повторение на миналогодишната си доминация във Вегас

  • 19 ное 2025 | 14:26
  • 108
  • 0

През 2024 година отборът на Мерцедес беше в своя собствена лига по време на уикенда за Гран При на Лас Вегас, след като пилотите на Сребърните стрели оглавиха класирането във всяка една сесия и записаха двойна победа в Града на греха.

Люис Хамилтън беше най-бърз в двете свободно тренировки в четвъртък вечерта, след което неговият съотборник Джордж Ръсел пое инициативата от старта на последния час за подготовка. Впоследствие по-младият от двамата британци спечели и полпозишъна, а в състезанието беше недосегаем, за да запише една доминантна победа. В същото време Хамилтън трябваше да си проправя път от десетото място на старта след грешките си в квалификацията, но седемкратният шампион се справи със своята задача и завърши втори, оформяйки двойния триумф на Мерцедес в Лас Вегас.

Наводнения в Лас Вегас дни преди Формула 1
Наводнения в Лас Вегас дни преди Формула 1

В лагера на Сребърните стрели обаче не очакват това тяхното представяне от преди 12 месеца да се потвори и този уикенд, когато Формула 1 отново ще посети Града на греха. Състезателният уикенд в Лас Вегас създава предпоставки за промяна на традиционния баланс на силите заради нетипично ниските температури, които го съпътстват.

От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас
От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас

„Казах нека просто да запазим същата кола, която имахме миналата година, нека да не я променяме, но, за съжаление, това не е възможно. Така ние трябва да сме аналитични към това каква кола ще ни трябва в Лас Вегас, каква ще бъде температурата на въздуха и дали ще можем да репликираме това представяне, но аз се съмнявам“, каза ръководителят на Сребърните стрели Тото Волф.

„Трябва да подходим с отворено съзнание. Това е нов уикенд и се надявам ние да можем да се представим добре“, добави още австриецът.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 19 ное 2025 | 07:46
  • 8555
  • 0
Четвърти тим със специални цветове за Гран При на Лас Вегас

Четвърти тим със специални цветове за Гран При на Лас Вегас

  • 18 ное 2025 | 20:08
  • 2705
  • 0
Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

Голямо признание за Оскар Пиастри в Австралия

  • 18 ное 2025 | 19:22
  • 1604
  • 1
Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

Раул Фернандес оглави класирането в първия тест в MotoGP за сезон 2026

  • 18 ное 2025 | 18:53
  • 3806
  • 0
MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

MotoGP регистрира рекордна посещаемост през 2025 година

  • 18 ное 2025 | 17:29
  • 1447
  • 0
От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас

От Ферари посочиха една промяна, която може да се окаже решаваща в Лас Вегас

  • 18 ное 2025 | 16:21
  • 2629
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 1584
  • 3
България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 145148
  • 583
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 5506
  • 5
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 3623
  • 6
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 3928
  • 18
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 33575
  • 31