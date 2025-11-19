Арсенал прекрати партньорството си с "Посети Руанда"

Популярни
Английският футболен клуб Арсенал прекрати осемгодишния си партньорски договор с бранда "Посети Руанда" (Visit Rwanda) по взаимно съгласие, съобщава Sky Sports. Към африканската страна има обвинения от ООН, че подкрепя бунтовнически клетки в съседно Конго.  Като част от кампанията, фенска група плати за сатиричен билборд "Посети Тотнъм" пред "Емиратс" преди мач с Кристъл Палас. Краят на партньорството бе приет положително от LGBTQ+ организацията Gay Gooners. 

"Не се чувствахме комфортно с тази сделка още от сключването ѝ. От 2021 сме водили многократно разговори с представители на Арсенал. Според проучване сред над 2 500 членове на организацията, само 2 процента подкрепят подновяването на договора с "Посети Руанда", който е за 10 милиона паунда на година. 86 процента настояват за прекратяването му и намирането на заместник", пишат от групата. 

"Някои от нашите членове посочват и позицията на Руанда за човешките права на LGBTQ+ общността", казват още Gay Gooners.

Снимки: Gettyimages

