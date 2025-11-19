Арсенал може да загуби Габриел за два месеца

Арсенал може да понесе доста сериозен удар след последната пауза за националните отбори за тази година. Според “Дейли Мейл” ключовият бранител в състава на Микел Артета - Габриел Магаляеш, може да пропусне до два месеца заради мускулната контузия в дясното бедро, която получи по време на контролата на Бразилия със Сенегел. Все още се правят допълнителни тестове на 27-годишния футболист, но е сигурно, че той няма да бъде на линия за дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм, като според различните източници той ще трябва да се възстановява между един и два месеца.

Арсенал допусна едва пет гола в 11 си мача в Премиър лийг до момента и представянето в защита е един от най-важните фактори, на които се дължи преднината на отбора на върха във временното класиране. Габриел е с основна заслуга за това. Евентуалното му по-дълго отсъствие ще бъде голям удар за Артета, защото в следващите седмици на Арсенал предстоят мачове с Тотнъм, Байерн (Мюнхен) и Челси. Според "Сън" бразилецът може да пропусне цели 15 мача на клубния си тим.

Рикардо Калафиори, който също напусна лагера на Италия заради контузия, обаче най-вероятно ще бъде готов за дербито с Тотнъм.

Снимки: Imago