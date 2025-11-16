Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бразилия
  3. Арсенал може да даде свидна жертва заради контрола на национали

Арсенал може да даде свидна жертва заради контрола на национали

  • 16 ное 2025 | 02:39
  • 232
  • 1
Арсенал може да даде свидна жертва заради контрола на национали

Арсенал претърпя сериозен страх от контузия, след като защитникът Габриел накуцвайки напусна приятелския мач на Бразилия срещу Сенегал с 2:0 на стадион „Емирейтс“ в Лондон. 27-годишният футболист падна малко преди края на мача в събота и получи лекарска помощ на дясното си бедро, преди да бъде заменен от селекционера Карло Анчелоти.

Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм
Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

Отсъствието на Габриел би било сериозен удар за „артилеристите“ след добрия старт на сезона, базиран на стабилна защита, която е допуснала само 5 гола в 11 мача от Премиър лийг.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Австрия докосва класирането след успех в Лимасол

Австрия докосва класирането след успех в Лимасол

  • 15 ное 2025 | 21:15
  • 1133
  • 0
Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

  • 16 ное 2025 | 01:02
  • 20139
  • 9
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 38038
  • 18
Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

  • 15 ное 2025 | 20:46
  • 10966
  • 16
Душан Керкез си намери нов отбор

Душан Керкез си намери нов отбор

  • 15 ное 2025 | 19:13
  • 23756
  • 15
Казахстан спря Белгия от класиране още сега

Казахстан спря Белгия от класиране още сега

  • 15 ное 2025 | 18:12
  • 5655
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 85771
  • 444
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 38038
  • 18
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 11883
  • 39
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 21948
  • 11
Националите се завърнаха от Турция

Националите се завърнаха от Турция

  • 16 ное 2025 | 00:52
  • 2199
  • 20
Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

Минаха още десет мача в квалификациите, много неща трябва само да се официализират в зона "УЕФА"

  • 16 ное 2025 | 01:02
  • 20139
  • 9