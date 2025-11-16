Арсенал може да даде свидна жертва заради контрола на национали

Арсенал претърпя сериозен страх от контузия, след като защитникът Габриел накуцвайки напусна приятелския мач на Бразилия срещу Сенегал с 2:0 на стадион „Емирейтс“ в Лондон. 27-годишният футболист падна малко преди края на мача в събота и получи лекарска помощ на дясното си бедро, преди да бъде заменен от селекционера Карло Анчелоти.

Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

Отсъствието на Габриел би било сериозен удар за „артилеристите“ след добрия старт на сезона, базиран на стабилна защита, която е допуснала само 5 гола в 11 мача от Премиър лийг.

Jesus Christ please let Gabriel Magalhaes injury not be serious pic.twitter.com/1rjmGr9nVA — Arsenal News now (@Arsenal_in_out) November 15, 2025