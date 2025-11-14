Езе: Тухел и Артета ме направиха по-добър играч

Популярни
  • 14 ное 2025 | 17:11
Футболистът на Арсенал и националния отбор на Англия Еберечи Езе заяви, че е станал по-добър, благодарение на треньорите си Микел Артета и Томас Тухел, съобщи ESPN. Офанзивният играч влезе като резерва в 64-тата минута при победата срещу Сърбия с 2:0, отбелязвайки втория гол след асистенция на Фил Фоудън в края на мача.

Езе е част от всяка селекция на Тухел, откакто германският специалист пое "трите лъва" в началото на годината, и е вкарал три гола в шестте си мача за страната тази година. Той се присъедини към Арсенал през лятото и вече има 15 мача за "артилеристите", в които се е разписал на два пъти и е направил две асистенции.

"Двамата (Тухел и Артета) са няколко стъпки напред в играта и имат различно разбиране за нея. Виждам нещата по-ясно - разбира се, че са ме направили по-добър играч от гледна точка на мислене и вземане на решения. И двамата са много запознати с детайлите, което е сред най-важните неща. Това много ми помага", каза Езе.

Полузащитникът е ограничен до роля на резерва в националния отбор, поради огромния избор от играчи на неговата позиция, но това не променя неговата нагласа.

"Честно казано няма разлика за мен. Ако са ти дадени 30 минути в игра, ти ги взимаш, ако са 90 - отново е същото. Това е работата ми, такава ми е ролята. Искам да се включвам в мачовете и да бъда възможно най-ефективен, помагайки на отбора да е по-добър", добави 27-годишният англичанин.

Снимки: Imago

