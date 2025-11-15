Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

  • 15 ное 2025 | 16:35
  • 90
  • 0
Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

Защитникът на Италия Рикардо Калафиори напусна лагера на отбора ден преди двубоя срещу Норвегия от световните квалификации. Той ще отпътува за Англия, а в Арсенал се надяват той да се възстанови за лондонското дерби с Тотнъм следващия уикенд.

Дженаро Гатузо влючи Калафиори в групата, но бранителят има физически проблеми тази седмица. Той тренира индивиуално и не участва в мача срещу Молдова, който италианците спечелиха с 2:0. Идеята беше да бъде на линия за мача с Норвегия в неделя, но състоянието му не позволява това.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Барселона се чудят как да решат проблема с головете заради високата защита

В Барселона се чудят как да решат проблема с головете заради високата защита

  • 15 ное 2025 | 15:26
  • 969
  • 1
Челси уреди първия си трансфер за януари… 2028 година

Челси уреди първия си трансфер за януари… 2028 година

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 1492
  • 0
70 ранени в Ангола покрай контролата с Аржентина

70 ранени в Ангола покрай контролата с Аржентина

  • 15 ное 2025 | 14:31
  • 381
  • 0
Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

  • 15 ное 2025 | 14:01
  • 935
  • 0
Поздравления за всички за класирането, горд е селекционерът на Хърватия

Поздравления за всички за класирането, горд е селекционерът на Хърватия

  • 15 ное 2025 | 13:38
  • 872
  • 0
Кимих и Шлотербек може да се завърнат за решителния мач със Словакия

Кимих и Шлотербек може да се завърнат за решителния мач със Словакия

  • 15 ное 2025 | 12:49
  • 511
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
  • 9385
  • 34
Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

Мюмюн Кашмер: Мъри Стоилов може да води някои от турските грандове

  • 15 ное 2025 | 11:30
  • 20219
  • 12
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
  • 10949
  • 15
България влиза в устата на крокодила

България влиза в устата на крокодила

  • 15 ное 2025 | 07:04
  • 19374
  • 59
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
  • 7911
  • 2
Янтра 0:0 Дунав

Янтра 0:0 Дунав

  • 15 ное 2025 | 16:27
  • 1861
  • 2