Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

Защитникът на Италия Рикардо Калафиори напусна лагера на отбора ден преди двубоя срещу Норвегия от световните квалификации. Той ще отпътува за Англия, а в Арсенал се надяват той да се възстанови за лондонското дерби с Тотнъм следващия уикенд.

Дженаро Гатузо влючи Калафиори в групата, но бранителят има физически проблеми тази седмица. Той тренира индивиуално и не участва в мача срещу Молдова, който италианците спечелиха с 2:0. Идеята беше да бъде на линия за мача с Норвегия в неделя, но състоянието му не позволява това.

🔴⚪️ Riccardo Calafiori has left the Italy camp and returned to London for further assessment by Arsenal’s medical team.



🇮🇹 Italy manager Gennaro Gattuso: “He tried to be available, but at this stage he can’t force anything.”



Arsenal are aware of the situation and, as of now,…