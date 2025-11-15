Гатузо няма да може да разчита на Калафиори за битката с Норвегия

Защитникът на Италия Рикардо Калафиори напусна лагера на отбора ден преди двубоя срещу Норвегия от световните квалификации. Той ще отпътува за Англия, а в Арсенал се надяват той да се възстанови за лондонското дерби с Тотнъм следващия уикенд.
Дженаро Гатузо влючи Калафиори в групата, но бранителят има физически проблеми тази седмица. Той тренира индивиуално и не участва в мача срещу Молдова, който италианците спечелиха с 2:0. Идеята беше да бъде на линия за мача с Норвегия в неделя, но състоянието му не позволява това.