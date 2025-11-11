Популярни
Нови слухове за напускането на Гуардиола

  • 11 ное 2025 | 22:39
  • 809
  • 0

През последните няколко месеца бъдещето на Джосеп Гуардиола е гореща тема. Някои медии на Острова споменаха за евентуално напускане на испанеца, което бе преповторено и от авторитетното издание “The Times”.

Джосеп Гуардиола и приносът му в Манчестър Сити
Джосеп Гуардиола и приносът му в Манчестър Сити

Този източник допълва обаче, че специалистът не коментира дали реализира тази опция сега или след 10 години в Манчестър Сити. През идната 2026 г. ще се навърши точно едно десетилетие от стъпването му на “Етихад”.

Той все още не е взел окончателното си решение, но се твърди, че близките му споделят, че той сериозно обмисля да напусне в края на този сезон.

Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола
Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола

Гуардиола, подобно на екипа си, е наясно с решаващото си значение за клуба и неговите привърженици. Те не искат да оставят „небесносините“ в трудно положение.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

Той е готов да предложи съвет на борда, когато дойде време да се намери неговият наследник.

