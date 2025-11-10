Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола

Манчестър Сити разби Ливърпул през уикенда в дербито на 11-ия кръг на Премиър лийг, с което “гражданите” напомниха за добрите стари времена, в които диктуваха реда на Острова. Това провокира фенове от Манчестър да изрисуват фасадата си с лика на мениджъра на местния гранд Джосеп Гуардиола. Именно класическата победа с 3:0 срещу мърсисайдци бе мач номер 1000, който специалистът изведе тима си начело.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

Към изображението с лика на мениджъра авторите на творбата добавиха и един от известните слогани на испанския треньор: „Перфекционизъм? Това е част от работата ми.“

Начело на „гражданите“ Гуардиола стои от сезон 2016/2017 насам, като за това време той спечели шест пъти шампионската титла в Премиър лийг, два пъти ФА Къп, четири пъти Карабао Къп, както и още три пъти Къмюнити Шийлд на местно ниво.

Джосеп Гуардиола и приносът му в Манчестър Сити

Освен това той се превърна и в първия наставник, донесъл международен трофей на “небесносините” през новия век, след като през 2023 г. изведе тима си до Шампионската лига. С това тимът си спечели правото през същата година да играе в турнирите за Суперкупата на Европа, както и в Световното клубно първенство в рамките на стария му формат, където също беше безапелационен.