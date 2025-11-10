Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола

Запалянковци от Манчестър изрисуваха фасадата си с лика на Гуардиола

  • 10 ное 2025 | 22:28
  • 1005
  • 0

Манчестър Сити разби Ливърпул през уикенда в дербито на 11-ия кръг на Премиър лийг, с което “гражданите” напомниха за добрите стари времена, в които диктуваха реда на Острова. Това провокира фенове от Манчестър да изрисуват фасадата си с лика на мениджъра на местния гранд Джосеп Гуардиола. Именно класическата победа с 3:0 срещу мърсисайдци бе мач номер 1000, който специалистът изведе тима си начело.

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

Към изображението с лика на мениджъра авторите на творбата добавиха и един от известните слогани на испанския треньор: „Перфекционизъм? Това е част от работата ми.“

Начело на „гражданите“ Гуардиола стои от сезон 2016/2017 насам, като за това време той спечели шест пъти шампионската титла в Премиър лийг, два пъти ФА Къп, четири пъти Карабао Къп, както и още три пъти Къмюнити Шийлд на местно ниво.

Джосеп Гуардиола и приносът му в Манчестър Сити
Джосеп Гуардиола и приносът му в Манчестър Сити

Освен това той се превърна и в първия наставник, донесъл международен трофей на “небесносините” през новия век, след като през 2023 г. изведе тима си до Шампионската лига. С това тимът си спечели правото през същата година да играе в турнирите за Суперкупата на Европа, както и в Световното клубно първенство в рамките на стария му формат, където също беше безапелационен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Лаурентис опроверга слуховете и отсече: Горд съм, че до мен стои истински мъж като Конте

Де Лаурентис опроверга слуховете и отсече: Горд съм, че до мен стои истински мъж като Конте

  • 10 ное 2025 | 21:25
  • 1661
  • 0
Тази победа дойде в идеалния момент, доволен е Лапорта

Тази победа дойде в идеалния момент, доволен е Лапорта

  • 10 ное 2025 | 20:52
  • 1056
  • 3
В сравнение с французите сме като котенца, шегува се Куман

В сравнение с французите сме като котенца, шегува се Куман

  • 10 ное 2025 | 20:50
  • 1400
  • 0
УЕФА обяви кога ще реши кой ще бъде домакин на следващото Европейско първенство за жени

УЕФА обяви кога ще реши кой ще бъде домакин на следващото Европейско първенство за жени

  • 10 ное 2025 | 20:20
  • 723
  • 0
В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

В Турция хванаха и футболисти да залагат - има такива от Галатасарай и Бешикташ

  • 10 ное 2025 | 20:18
  • 2465
  • 5
Манчини отново потегля към Арабския полуостров

Манчини отново потегля към Арабския полуостров

  • 10 ное 2025 | 19:55
  • 3076
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 23337
  • 108
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 44355
  • 41
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 34538
  • 9
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 32407
  • 54
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 5028
  • 1
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 23708
  • 23